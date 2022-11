Il codice del Boss, da stasera la nuova stagione: le anticipazioni

Enigmi e segreti dominano la Storia del mondo. La nuova stagione de “Il codice del Boss” vede Daniele Bossari e Giano Del Bufalo muoversi oltre i racconti del nostro territorio: e dunque tappe riguardanti l’antica Roma, ma anche narrazioni provenienti dall’Egitto, dalla Grecia e dall’America Centrale. Un’avventura fuori dal tempo, in onda dal 22 novembre su DMAX.

Il codice del Boss: le anticipazioni stagionali

“Il codice del Boss” segna il ritorno sul piccolo schermo di Daniele Bossari. Il conduttore si rimette in marcia per investigare tra un secolo e l’altro, affiancato da Giano Del Bufalo, collezionista di misteriosi oggetti, esperto di leggende e volto di “Cash or Trash”, programma di canale Nove.

La nuova stagione de “Il codice del boss” parte oggi 22 novembre in prima serata su DMAX e vede Bossari e Del Bufalo attraversare luoghi e personaggi storici prestando particolare attenzione ad eventi e figure poco note al grande pubblico.

La novità maggiore di questa edizione è rappresentata dall’aspetto geografico dell’insieme: mentre in passato l’esplorazione riguardava essenzialmente il territorio italiano, stavolta ci si sposta il diversi angoli del mondo. Vedremo, tra le altre cose, storie provenienti dall’antica Grecia, misteri dall’Egitto, leggende dal Centro America.



Per approfondire enigmi e leggende, “Il codice del Boss” si avvale di servizi e reportage che suggeriscono l’esistenza di aspetti della Storia rimasti poco raccontati, quando non segreti e nascosti. Dal mito di Troia al Triangolo delle Bermude, dagli anfiteatri dell’antica Roma ad una imponente struttura che emerge dalle sabbie della costa inglese: “Il codice del Boss” è pronto ad aprire la sua porta sulla Storia dell’umanità.

Dove vedere “Il codice del boss” (22 novembre 2022)

La prima puntata stagionale di “Il codice del Boss” va in onda martedì 22 novembre a partire dalle 21.25 su DMAX (canale 52). Le puntate del programma sooono visibile on demand sulla piattaforma Discovery +, per tutti gli abbonati al servizio.