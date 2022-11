Il collegio 7, questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

L’ottava puntata de “Il collegio 7” segna il finale di stagione: gli esami sono alle porte e tra tensioni ed emozioni, non tutti riusciranno a superare le prove scritte ed orali. Atteso il tradizionale momento del ballo di fine anno. Amicizie, nuovi amori e maturità: i ragazzi faranno tesoro dell’indimenticabile esperienza collegiale.

Il collegio 7, anticipazioni del 29 novembre

L’anno scolastico si avvia alla conclusione: la classe del 1958 è in attesa degli esami di fine anno e una tempesta di emozioni si manifesta nelle giornate dei collegiali. I carichi di lavoro sono tanti e nessuna materia può essere trascurata né sottovalutata. Colpiti da ansia, alcuni ragazzi proveranno a ribellarsi; e nemmeno in questo ultimo appuntamento stagionale i professori riusciranno sempre a tenere a bada gli spiriti più irrequieti. Non tutti i giovani, purtroppo, riusciranno a conseguire il diploma.

L’ultima fase dell’annata vedrà anche un bilancio generale del percorso fatto dai i ragazzi, tra nuove amicizie, amori ed emozioni, coronate dal tradizionale ballo di fine anno.

Ma non tutti avranno modo di gioire: due collegiali non riusciranno a superare le prove scritte e saranno esclusi da qelle orali. Anche queste ultime potranno comunque fare qualche vittima.

Tolti gli abiti del 1958, ogni collegiale tornerà alla vita di tutti i giorni. La strada percorsa all’interno della struttura avrà fatto loro acquisire consapevolezza e crescita personale.

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming (29 novembre 2022)

L’ultima puntata de “Il collegio 7” va in onda martedì 29 novembre su Rai 2, a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.