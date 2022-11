Il collegio 7, anticipazioni di questa sera

Oggi, 1° novembre, va in onda la quarta puntata stagionale de “Il collegio 7”. Le verifiche di metà anno sono alle porte, ma non tutti gli studenti sembrano così concentrati sulle materie scolastiche nè regna l'ordine e la disciplina richiesta dal Preside. Per i collegiali più irrequieti si prospetta un futuro da studenti piuttosto incerto. Leggiamo le anticipazioni della serata di Rai 2

Il collegio 7, anticipazioni del 1° novembre

Per la quarta puntata stagionale de “Il collegio” sono attesi i festeggiamenti per il decennale della Costituzione. I ragazzi hanno il dovere di seguire le indicazioni del Preside e di riflettere sui principi che compongono lo spirito nazionale. Tra le altre cose, i giovani devono cantare l’inno nazionale e compattarsi. Inutile dire che non tutti riusciranno a tenere fede agli intenti e i professori dovranno ancora una volta tenere a bada gli alunni più irrequieti.

Tra le pietre miliari del periodo, i ragazzi devono guardare “Pane, amore e fantasia”, film di Luigi Comencini (con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida), e ascoltare “Volare” di Domenico Modugno, ma non tutti sembrano entusiasti.

Iniziano ormai ad essere delle certezze gli animi ribelli di alcuni ragazzi, che trasgrediscono puntualmente le regole. Darsi una regolata è però d’obbligo, perché le verifiche di metà corso sono alle porte. Con le importanti prove, per più di un collegiale si presenta la concreta possibilità di non proseguire gli studi.

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming (1° novembre 2022)

La quarta puntata stagionale de “Il collegio 7” va in onda martedì 1° novembre dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.