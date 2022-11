Il collegio 7, le anticipazioni di questa sera

Oggi, 7 novembre, “Il collegio 7” Rai 2 trasmette la quinta puntata del docu-reality narrato da Nino Frassica. Ricevuta una telefonata dal Ministro della Pubblica Istruzione, agli studenti viene concessa una gita all’aria aperta: sarà un’occasione per sprigionare emozioni e gelosie. Alcuni ragazzi, però, non riescono a darsi una regolata: i più indisciplinati rischiano la permanenza nellk’istituto.

Il collegio 7, anticipazioni dell’8 novembre

All’inizio della quinta puntata de “Il collegio” giunge all’istituto una telefonata importante: si tratta del Ministro della Pubblica Istruzione. Una chiamata non soltanto istituzionale, in quanto portatrice di una lieta sorpresa per tutti gli studenti. Nel collegio alcuni ragazzi hanno dimostrato dei problemi disciplinari e di rendimento e si trovano adesso costretti a cambiare rotta. L’obiettivo è quello di risollevare almeno le insufficienze più gravi. Come capita in questi casi, qualcuno ci riuscirà e qualcuno meno. I peggiori rischiano di dover lasciare la struttura? I giovani potranno comunque godersi l’attesa gita, ma i collegiali che si mostrano restii ad ascoltare i consigli dei professori possono, per punizione, rimanere in collegio, mentre i compagni di classe si godranno l’aria e la libertà. In esterna, i ragazzi daranno libero sfogo alle proprie emozioni, provocando però anche litigi, gelosie e ripicche.

Tornando tra le mura del collegio, i ragazzi si confronteranno con una lezione sull’arte contemporanea, che ha come maggiore riferimento dell’epoca il pittore Jackson Pollock. Non tutti sembrano però propensi a comprendere la grandezza del geniale artista. Ancora una volta, inoltre, alcuni ragazzi non sapranno contenersi: a questo punto del percorso i professori potrebbero non tollerare ancora per molto alcuni comportamenti.

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming (8 novembre 2022)

La quinta puntata stagionale de “Il collegio 7” va in onda martedì 8 novembre a partire dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi sono visibili anche – sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.