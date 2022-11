Il collegio 7, anticipazioni di questa sera

Sesto appuntamento con “Il collegio 7” : il docu-reality di Rai 2 è ambientato quest’anno nel 1958. L’aria del tempo si manifesta in questa puntata direttamente sui campi di calcio: il nome dell’astro nascente Pelé inizia a circolare e sia collegiali che docenti si riverseranno sul campo di calcio. Spazio anche per una lezione sulla disfatta di Caporetto. Ma alcuni collegiali proprio non riescono a seguire le regole.

Il collegio 7, anticipazioni del 15 novembre

La puntata de "Il collegio" in onda oggi, 15 novembre, su Rai2, non può che essere un po’ segnata dagli scossoni della scorsa settimana quando, in un solo colpo, l’istituto ha perso ben tre pezzi: Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi, espulsi per aver oltrepassato i limiti della buona condotta, e Tommaso Miglietta, che ha deciso di lasciare la struttura per la troppa nostalgia di casa.

Gli alunni dovrebbero avere ben capito che le regole sono fatte per essere rispettate, eppure nemmeno questo nuovo appuntamento con il docu-reality è esente da screzi e comportamenti inappropriati: anche a questo giro alcuni studenti si rifiuteranno di seguire le regole dettate dal Preside e dai professori. Ci saranno altri addii al programma?

Tra polemiche e piccole rivolte, spazio anche ad altri scenari: molto importante è la lezione sulla disfatta di Caporetto (ottobre-novembre 1917) che, si spera, dovrà insegnare a tutti i giovani più di qualcosa. E dato che siamo nel 1958 le notizie su un calciatore di nome Pelé iniziano a circolare con frequenza sempre maggiore: di lì a breve il brasiliano sarà dichiarato il “più forte calciatore mai visto”, ma nel frattempo al collegio si organizza una sfida di rigori tra docenti e collegiali. Che possa essere l’occasione di acquietare gli spiriti più scalmanati?

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming (15 novembre 2022)

La sesta puntata de “Il collegio 7” va in onda martedì 15 novembre a partire dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.