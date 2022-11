Il collegio 7, le anticipazioni di questa sera

“Il collegio 7” giunge alla sua settima puntata: i comportamenti di Elisa Angius continuano a far discutere. La ragazza rischia l’espulsione e la tensione di Gabriel Rennis, suo fidanzato, è alle stelle. I collegiali avranno modo di visitare l'abbazia di Montecassino, ascoltare le canzoni di Edith Piaf e guardare i film con Totò.

Il collegio 7, anticipazioni del 22 novembre

I comportamenti disciplinari dei collegiali continuano a tenere banco: se Damiano Severoni non ha più retto le condizioni imposte dal regolamento, la posizione di Elisa Angius è ancora da scrivere. Convocata in Presidenza dopo l’acceso scontro con il professor Zilli, ha ricevuto una ramanzina. Già al centro dei momenti più disordinati della classe, Elisa potrebbe non essere sicura di mantenere il suo posto in aula: la nuova puntata de “Il collegio 7”, in onda oggi 22 novembre su Rai 2, si apre con un verdetto inerente proprio alla Angius. Tra i più tesi per la situazione corrente c'è Gabriel Rennis, che ha intrapreso una love story con Elisa. I due saranno costretti a salutarsi?

Tra i momenti più interessanti della serata, troviamo la visita dei ragazzi all'abbazia di Montecassino e lo studio della Regola benedettina. Queste occasioni dovrebbero, in teoria, far emergere l’unione tra collegiali e lo spirito di appartenenza. Ma non tutti sembrano particolarmente interessati ad obbedire alle circostanze.

Gli esami finali sono all’orizzonte, ma c’è ancora tempo per lezioni ancorate a volti e voci d’epoca: come Edith Piaf, tra le maggiori cantanti popolari francesi del ‘900; per non parlare dei film di Totò, campioni al botteghino dell’epoca. Gli alunni saranno ben predisposti a divertirsi in compagnia del principe della risata?

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming (22 novembre 2022)

La settima puntata de “Il collegio 7” va in onda martedì 22 novembre a partire dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming che on demand.