Chi sono gli studenti de "Il Collegio 7"

Tutto pronto per la settima edizione de “Il Collegio”. Giunto alla settima edizione, il docu-reality di Rai 2 è ambientato quest’anno nel 1958. In questa edizione i 20 partecipanti saranno divisi in due classi separate. Scopriamo chi sono e da dove provengono gli 11 ragazzi e le 9 ragazze che si apprestano ad entrare nelle aule del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Il Collegio 7, chi sono gli studenti

- Alessia Abruscia, 14 anni, Crosia-Mirto (Calabria). Bocciata, ha lasciato gli studi e non studia e vuole fare l’estetista.

- Elisa Angius, 15 anni, Cagliari. Diffidente ma generosa, la madre la considera prepotente. Per la mamma è prepotente, ma dice di essere generosa e di avere tante amiche.

- Alessandro Bosatelli: ha 14 anni, Brembate (Bergamo). È presentato come uno degli alunni più studiosi di questa edizione.

- Sofia Brixel: ha 16 anni, Chiavari (Genova). Non ha ancora deciso se vuole diventare modella o psicologa. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa della sorella maggiore.

- Davide Cagnes, 17 anni, Montebelluna (Treviso). Ama le discoteche e la musica neomelodica. Il suo obiettivo è quello di diventare un buon parrucchiere.

- Mattia Camorani, 15 anni, Faenza. Il suo sogno è quello di diventare un attore di successo. Ama praticare lo sport e andare a ballare.

- Davide Di Franco, 16 anni, Bisceglie. Studioso e competitivo, ma con una passione per il gossip.

- Marta Maria Erriquez: ha 16 anni, Venaria Reale (Torino). Vuole diventare bartender di un bar alla moda.

- Apollinaire Manfredi, 15 anni, originario del Congo, è stato adottato da una coppia di Palagiano (Taranto) all’età di 3 anni.

- Tommaso Maglietta, 14 anni, Lizzanello (Lecce). Proveniente da una famiglia di artisti.

- Zelda Nobili, 15 anni, Trieste (ma è nata a Milano). Appassionata di fumetti e film.

- Alessandro Orlando: 17 anni, Torre Annunziata (Napoli). Promette di essere tra i più casinisti di questa edizione.

- Mattia Patané: ha 16 anni, Riposto (Catania). Oltre a fare il food blogger, è studioso e gioca a scacchi.

- Gabriel Rennis, 16 anni, Ostia. Promettente calciatore, la madre è un’insegnante.

- Samuel Rosica, 14 anni, Bitonto. Nel suo curriculum “vanta” 56 note scolastiche, seguite da un’ovvia sospensione.

- Priscilla Savoldelli, 15 anni, Gandino (Bergamo). Gioca a pallacanestro.

- Giada Scognamillo, 17 anni, Genova. Fa ginnastica ritmica e non disdegna la polemica.

- Damiano Severoni, 16 anni, Tivoli. Ha dichiarato di essere stato abbandonato dal padre all’età di quattro anni.

- Luna Tota, 15 anni, Roma. Il suo sogno è quello di diventare Pilota delle Frecce Tricolore.

- Giulia Wnekowicz, 14 anni, Figline Valdarno (Firenze). Sembra avere le idee chiare sul suo futuro e vuole diventare un’oncologa pediatrica.

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming

La nuova stagione de “Il collegio” ha inizio martedì 18 ottobre, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand