Il Collegio 7, le anticipazioni di questa sera

Oggi, 25 ottobre, “Il collegio 7” torna su Rai 2 con la terza puntata stagionale. Superato l’impatto iniziale, le due classi entrano nel vivo di una competizione, ma non tutti i si adattano bene alla disciplina da loro pretesa. Qualche ragazzo assume comportamenti non idonei al contesto. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Il Collegio 7, anticipazioni del 25 ottobre

Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, “Il collegio” torna oggi, 25 ottobre, con la terza puntata stagionale. Anno 1958: c’è aria di grandi cambiamenti in Italia. Il fermento porta al Boom socio-economico, mentre tra le mura del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni i collegiali hanno l’obbligo di maturare e assumersi le proprie responsabilità. Terminata la fase di assestamento, adesso i professori sono meno clementi e pretendono dai ragazzi studio e disciplina. Come prevedibile, ogni studente reagisce secondo la propria forza e sensibilità e qualcuno sembra non reggere a tanto rigore. Alcuni provano ad utilizzare l’arma dell’ironia, ma i docenti fanno capire ben presto che non è l’approccio giusto per ottenere buoni voti.



Le indiscrezioni dicono che in questa puntata uno dei collegiali si spingerà oltre il consentito. Vediamo inoltre la nascita di alcune amicizie, molto importanti per affrontare con maggiore serenità il cammino. Non mancano però le rivalità tra le due classi: la sezione con il migliore rendimento si aggiudica un premio. A complicare le cose c'è l'arrivo del nuovo docente di Storia e Geografia. Come reagiranno i ragazzi a questa presenza?

Vediamo inoltre i collegiali alle prese con le lezioni di dattilografia, con la visione degli sceneggiati televisivi in bianco e nero, con la lettura e l’analisi di Haminghway. Anche se qualcuno si mostra propenso ad aprire il proprio cuore, il finale di puntata promette un colpo di scena capace di scombussolare equilibri e apparenti certezze. Nel ruolo di narratore, ritroviamo di Nino Frassica.

Dove vedere Il Collegio 7 in tv e in streaming

La terza puntata stagionale de “Il collegio” va in onda mercoledì 25 ottobre dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.