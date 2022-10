Martedì 18 ottobre va in onda su Rai 2 la prima delle otto puntate de “Il Collegio 7”. Tra le tante novità di questa edizione, si evidenzia il profondo rinnovamento del cast dei docenti. Scopriamo i nomi dei professori (e le relative materie) pronti a tenere a bada gli alunni di questa stagione del docu-reality.

Il Collegio 7, chi sono i professori

“Il Collegio 7” apporta al proprio format una elevata quantità di novità, come mai si era visto da un’edizione all’altra. Alcuni dei cambiamenti sono nella natura del programma: l’anno di ambientazione e il cast di alunni sono nuovi in ogni edizione del docu-reality. Si è già ampiamente detto della voce narrante, che vede la staffetta Giancarlo Magalli-Nino Frassica. Se la scelta di dividere gli studenti in due classi è dettata da una riforma propria del 1958, anno di ambientazione di questa edizione, a stupire ancor di più è la scelta di sostituire parte del cast dei professori. Volti che il pubblico aveva imparato a riconoscere ed apprezzare hanno fatto le valigie, sostituite da new entry tutte da scoprire. Tra coloro che non rivedremo in questa edizione impossibile non menzionare Maria Rosa Petolicchio (professoressa di matematica), Luca Raina (professore di storia) e Alessandro Carnevale (professore di disegno).

Ma andiamo a scoprire innanzitutto le riconferme:

- Paolo Bosisio (il Preside)

- Andrea Maggi (professore di Italiano ed educazione civica).

Il resto del cast è, in ordine alfabetico, così composto:

- Guido Airoldi (Disegno ed Educazione Artistica);

- Marie France Baron (Lingua Francese);

- Giovanni Belli (Matematica e Scienze);

- Annalisa Bufacchi (Laboratorio);

- Beatrice Fumagalli (Storia e Geografia);

- Mauro Simonetti (Educazione Fisica);

- Alberto Zanetti (Canto);

- Andrea Zilli (Dattilografia).

Per scoprire le note distintive di ciascun docente non resta che sintonizzarci sul docu-reality. Riusciranno i nuovi professori a far dimenticare coloro che hanno lasciato il programma?

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming

La settima edizione de “Il collegio” ha inizio martedì 18 ottobre dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in live streaming che on demand sulla piattaforma RaiPlay.