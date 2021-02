Il Commissario Montalbano: l'ultimo episodio a marzo su Rai Uno

Dal 1999 - anno in cui andò in onda il primo episodio, 'Il ladro di merendine' - ad oggi, 'Il Commissario Montalbano' non solo ha appassionato milioni di telespettatori, ma è diventato un personaggio cult della tv e del patrimonio culturale italiano. Interpretato fin dall'inizio da Luca Zingaretti, che ora firma anche la regia, il celebre poliziotto siciliano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, sta per andare in pensione.

Lunedì 8 marzo, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda 'Il metodo Catalanotti', l'ultimo episodio della fortunata saga. Ad affiancare Zingaretti ritroveremo ancora una volta l'affiatatissimo gruppo di attori che negli anni ha contribuito al successo della serie: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell'agente Catarella e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l'eterna fidanzata di Salvo Montalbano. New entry Greta Scarano, una nuova giovane collega che non lascia indifferente il Commissario, alle prese con l'omicidio di un uomo apparentemente legato al giro dell'usura. Molte cose, però, non tornano e le indagini si concentrano sulla vita del defunto e sulle sue ossessioni per il teatro e l'arte tragica.

II metodo Catalanotti: la trama

Carmelo Catalanotti è stato ucciso con una pugnalata al petto, ma quest'ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e l'assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino. Catalanotti, però, non era solo un usuraio, ma anche - anzi, soprattutto - un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo, geniale e allo stesso tempo crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell'arte tragica e del suo personalissimo e inquietante metodo è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l'incorreggibile Mimì Augello che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

"Montalbano non deve morire": parte la petizione dei fan della serie

C'è ancora un'ultima avventura del Commissario Montalbano, quella raccontata da Camilleri nel romanzo 'Riccardino'. A questo si appellano i fan della fortunata serie, che hanno lanciato una petizione su change.org - al grido di 'Montalbano non deve morire' - per chiedere alla Rai e Palomar di girare ancora un episodio, facendo arrivare Montalbano alla sua fine 'naturale'. Richiesta che difficilmente sarà accolta. La Rai, ma anche lo stesso Luca Zingaretti, hanno più volte ufficializzato che questo è l'ultimo capitolo.