Il commissario Montalbano - Versione restaurata: quando inizia, trama, puntate, cast

Il commissario Montalbano è un classico della televisione italiana. Trasmesse tra il 1999 e il 2000, le prime puntate della serie sono state restaurate e vengono per la prima volta trasmesse in una sfavillante versione in 4K. Salvo Montalbano come non lo abbiamo mai visto: leggiamo i titoli e le trame degli episodi in onda nel corso del 2022.

Quando inizia Il commissario Montalbano - Versione restaurata

Girate in pellicola e adesso restaurate in un perfetto formato in 4K, le puntate in questione vanno in onda nel corso dell’autunno 2022.

Il commissario Montalbano 2022: numero di puntate

Le puntate restaurate de Il commissario Montalbano sono 4 e più precisamente si tratta dei primi episodi, in assoluto, della saga: Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta.

Trama e anticipazioni

Il ladro di merendine - Il vicequestore Mimì Augello si occupa dell’omicidio di un tunisino su un peschereccio. Dopo appena un giorno viene ucciso anche il commerciante Aurelio Lapecora. La moglie di quest’ultimo dice che ad ucciderlo è stata la sua amante, Karima, una donna delle pulizie tunisina che sembra scomparsa. Il commissario Salvo Montalbano entra in scena e comincia a indagare.

La voce del violino - In una casa abbandonata viene trovato il corpo nudo e senza vita della bella Michela Licalzi. Tutti indicano come colpevole certo Maurizio Di Blasi, giovane che sembrava provare per lei un’attrazione morbosa. Il commissario Montalbano, però, non è affatto certo di questa teoria.

La forma dell’acqua - In una stalla viene ritrovato senza vita l’ingegnere Luparello. Il dottor Pasquano comunica che la tragedia è avvenuta durante un rapporto sessuale. Una donna svedese di nome Ingrid sembra la più probabile indiziata per questo assassinio. Ma qualcosa a Montalbano non torna, e si mette a indagare.

Il cane di terracotta - L’anziano boss Tanu 'u Greco vuole costituirsi e si confessa al commissario Montalbano, che comincia a indagare su un grande traffico di armi. Giunto in un deposito, trova sul posto due scheletri: il commissario si mette alla ricerca di indizi riguardanti il passato di queste due persone.

Cast e personaggi

Oltre a Luca Zingaretti nel ruolo del commissario Salvo Montalbano, in queste puntate ritroviamo Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) e Katharina Böhm (Livia Burlando).

Dove vedere Il commissario Montalbano - Versione restaurata in tv e in streaming

La puntate restaurate de Il commissario Montalbano andranno in onda su Rai 1. Tutti gli episodi trasmessi saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand - sul portale RaiPlay.