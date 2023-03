Il commissario Ricciardi 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 6 marzo 2023 a partire dalle 21.25, la seconda stagione de “Il commissario Ricciardi”, tratta dai lavori letterari di Maurizio De Giovanni e interpretata da Lino Guanciale, che veste i panni del protagonista. Quattro nuove puntate dense di fascino e misteri, ambientati nella Napoli degli anni ’30. Per il protagonista si presentano nuovi e complicati casi, ma anche la sua vita privata potrebbe subire significative svolte.

Il commissario Ricciardi, anticipazioni del 6 marzo 2023

La prima puntata della seconda stagione de "Il commissario Ricciardi" ha come titolo "La febbre". Un nuovo spinoso caso bussa alla porta del protagonista: nel vicolo della Speranzella viene trovato un corpo senza vita. Di chi si tratta? La persona non viene identificata immediatamente e al commissario non resta che indagare, ma presto la verità viene a galla: è il suo amico Gaspare, da molti conosciuto con il soprannome di "O' cecato". Proprio come Ricciardi, anche Gaspare era capace di interagire con le persone defunte ed era solito chiedere alle persone non più in vita i numeri per giocare al lotto e vincere denaro. Chi avrebbe voluto fargli del male e per quale ragione?

Ancora affranto per la morte della sua tata Rosa - per lui una vera madre spirituale - il personaggio interpretato da Lino Guanciale deve però fare i conti anche con aspetti inerenti alla sua vita privata: Enrica, la donna che ama, riceve attenzioni sentimentali sempre più insistenti da parte dal maggiore tedesco Manfred. Ricciardi sa bene che bisogna agire perché potrebbe perdere per sempre la sua amata.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 marzo 2023)

La prima puntata stagionale de "Il commissario Ricciardi" va in onda lunedì 6 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.