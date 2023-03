Il commissario Ricciardi 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo appuntamento stagionale (di quattro) per "Il commissario Ricciardi", in onda oggi 13 marzo dalle 21.25 su Rai 1. La puntata vede il protagonista alla prese con un caso di omicidio nel quale è coinvolto il marito della contessa Palmieri. Ma il fascino della donna ha forse offuscato la verità dell'accaduto.

Il commissario Ricciardi, anticipazioni del 13 marzo 2023

Il titolo della seconda puntata stagionale de "Il commissario Ricciardi" è "Anime di vetro". La vicenda vede la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina bussare alla porta del protagonista, chiedendogli di indagare su un omicidio. Si tratta della morte dell'avvocato Piro, trovato senza vita nel suo studio legale. Ad essere accusato di tale delitto è il marito della contessa: il caso è praticamente chiuso, ma la donna riesce a convincere Ricciardi a riaprirlo. In questa occasione il personaggio interpretato da Lino Guanciale ha modo di approfondire la conoscenza della contessa, ma giunto ad un certo punto un interrogativo avanza imponente: la donna è davvero del tutto innocente? Dietro potrebbero esserci storie di passioni e tradimenti e una donna innamorata e distrutta per amore potrebbe aver agito.

La regia della seconda stagione de "Il commissario Ricciardi" è firmata da Giampaolo Tescari, che prende così il posto di Alessandro D'Alatri. Tratta dalla serie di romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie vede nel cast Lino Guanciale (nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi), Antonio Milo (Raffaele Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Serena Iansiti (Livia Lucani), Enrica Colombo (Maria Vera Ratti), Mario Pirrello (Angelo Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa Vaglio), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco), Fiorenza D'Antonio (contessa Bianca Palmieri di Roccaspina), Veronica D'Elia (Nelide).

Dove vederlo in tv e in streaming (13 marzo 2023)

La seconda puntata stagionale de "Il commissario Ricciardi" va in onda lunedì 13 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.