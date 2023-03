Il commissario Ricciardi 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Il penultimo appuntamento stagionale de "Il commissario Ricciardi" va in onda oggi, 20 marzo 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato senza vita. Le persone che lo conoscono non hanno dubbi: ad ucciderlo è stato l'amante di sua moglie. Ma il protagonista capisce che la ricostruzione dei fatti non torna. Nel cast della serie troviamo Lino Guanciale, Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Fiorenza D'Antonio, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti.

Il commissario Ricciardi, anticipazioni del 20 marzo 2023

"Serenata senza nome" è il titolo della puntata di questa sera de "Il commissario Ricciardi". Per il protagonista bussa alla porta un nuovo spinoso caso: ad essere trovato senza vita è Costantino Irace, uno stimato commerciante di tessuti. A detta di molti la risoluzione del caso non sarebbe così complessa: ad essere additato come colpevole è un tale di nome Vincenzo Sannino. Quest'ultimo è un pugile che ha trascorso diversi anni in America, in cerca di fortuna. Da un po' di tempo è però tornato in Italia per amore della moglie di Irace. Un caso scontato, all'apparenza, ma al commissario Ricciardi più di qualcosa non torna: per quanto importante, la voce del popolo non basta e il protagonista comincia ad indagare a fondo.

Luigi Alfredo Ricciardi ha una vita professionale indubbiamente molto intensa, ma la sua sfera privata è per molti aspetti ancora più complicata da sistemare: l'interesse nei suoi confronti da parte di Livia è sempre vivo; e anche la contessa Bianca Borgati di Roccaspina ha successivamente mostrato attenzioni per l'uomo. Ma Ricciardi non riesce a scordare Enrica, riempita di attenzioni da parte del Maggiore tedesco Manfred. A casa Colombo c'è aria di festa: l'occasione è il compleanno di Enrica, evento che Manfred ritiene perfetto per chiedere alla ragazza di sposarlo. Enrica accetterà la proposta? E come potrebbe prendere tale notizia il commissario Ricciardi?



La quarta è ultima puntata stagionale della serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni va in onda domani, 21 marzo, in prima serata su Rai 1.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 marzo 2023)

La terza puntata stagionale de "Il commissario Ricciardi" va in onda lunedì 20 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.