"Il contadino cerca moglie" torna stasera in tv con Gabriele Corsi

Al via oggi, 2 ottobre, sul canale Nove “Il contadino cerca moglie 6”. Gabriele Corsi conduce per il secondo anno consecutivo il reality che ha come protagonisti alcuni single di campagna che desiderano trovare la loro anima gemella. Le candidate sono ragazze disposte a lasciare la grande città per una nuova vita in fattoria. Scopriamo le anticipazioni di questa sera.

Il contadino cerca moglie, anticipazioni del 2 ottobre 2022

La prima puntata del reality "Il contadino cerca moglie" è quella delle presentazioni: ognuno dei contadini single conoscerà una serie di pretendenti. Queste ultime sono state selezionate tra tutte coloro che, dopo gli appelli dei contadini, nel corso degli scorsi mesi si sono candidate. Tra i single e le candidate ci saranno degli “speed date”, utili per intercettare affinità e attrazione. Ogni contadino potrà a quel punto selezionare le tre candidate, che seguiranno l’uomo nella propria fattoria.

Nella seconda puntata inizierà la convivenza tra i contadini e le donne selezionate. L’impatto delle ragazze con una realtà a loro estranea porterà a testare lo spirito di adattamento di ognuna, ma non meno dura sarà la condivisione dell’ambiente con le altre pretendenti. Dal canto loro i contadini inizieranno a sondare con maggior cognizione di causa intese e divergenze con ciascuna delle corteggiatrici. Il reality conserva un montaggio parallelo che permette di seguire le vicissitudini di tutti i contadini (e delle rispettive pretendenti).

Dove vedere Il contadino cerca moglie (domenica 2 ottobre)

La prima puntata de Il contadino cerca moglie va in onda domenica 2 ottobre alle ore 21.25 su Nove e live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è inoltre disponibile on demand su Discovery+, per gli abbonati al servizio.