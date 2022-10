Il contadino cerca moglie, la seconda puntata stasera in tv

Oggi, 9 ottobre, sul canale Nove va in onda la seconda puntata stagionale de “Il contadino cerca moglie 6”. Gabriele Corsi ci introduce nelle campagne dei single in cerca della loro anima gemella. In più, conosciamo meglio il ventottenne Teodoro, tra i protagonisti di questa edizione. Leggiamo le anticipazioni di questa sera.

Il contadino cerca moglie, anticipazioni del 9 ottobre 2022

Nel corso della prima puntata de "Il contadino cerca moglie" abbiamo fatto la conoscenza dei contadini protagonisti di questa edizione. Gli uomini hanno incontrato le candidate attraverso degli “speed date”. Ognuno ha selezionato tre donne da portare nella propria casa di campagna. Nella puntata di questa sera, dal titolo "Nuovi arrivi, primi impatti", Gabriele Corsi introduce innanzitutto il quinto contadino, Teodoro: nato in Trentino Alto-Adige, vive da diversi anni a Vamperti-Londa (provincia di Firenze). Ma non è tutto perchè la seconda è soprattutto la puntata dove ognuno dei contadini conduce le tre candidate nelle rispettive fattorie. Detto di Teodoro, ritroveremo Dario ad Atzara (Nuoro), Dario a Recanati (Macerata), Enrico dalla Val di Fassa Soraga (Trento), Stefano da Alliste (Lecce). Quarantasettenne, quest'ultimo ha una figlia di 15 anni che considera la sua vita. In via del tutto eccezionale quest'ultimo agli speed date ha scelto quattro donne, ma dovrà adesso eliminarne una. A destare curiosità in questi primi appuntamenti con il programma saranno però anche tutte le candidate che, lasciate la comoda vita di città, dovranno confrontarsi con una realtà a loro del tutto estranea. Così come complicata si rivelerà per molte la convivenza con le determinate rivali in amore.

Dove vedere Il contadino cerca moglie 6

La seconda puntata stagionale de Il contadino cerca moglie va in onda domenica 9 ottobre dalle 21.25 su Nove e in live streaming sul sito del canale. Il programma è inoltre disponibile on demand su Discovery+, per gli abbonati al servizio.