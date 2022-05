Il contadino cerca moglie - I protagonisti: chi sono i single della sesta stagione

Il contadino cerca moglie - I protagonisti va in onda oggi, 9 maggio, in prima serata su Canale 9. Si tratta del casting della sesta edizione del reality condotto da Gabriele Corsi, in arrivo il prossimo autunno. Scopriamo di più sui single di campagna, che tramite un appello sperano di trovare una fidanzata disposta ad abbandonare il caos della grande città; e di costruire un nido d’amore in una fattoria.

Il contadino cerca moglie, i protagonisti: nomi, età, provenienza

Gabriele Corsi ci accompagna in un viaggio che attraversa le campagne italiane più belle. Lungo il tragitto conosceremo gli otto protagonisti della sesta stagione de Il contadino cerca moglie, reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia in onda in autunno. Scopriremo inoltre gli identikit dell’anima gemella che stanno cercando: ragazze disposte a lasciarsi alle spalle luci e clamori della grande città per rifugiarsi in una tranquilla fattoria, tra alberi e animali. Ma scopriamo in anteprima chi sono questi contadini:

Alessandro (32 anni) da Atzara in Sardegna: produttore di frutta e verdura.

Dario (32 anni) da Recanati: agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana.

Enrico (23 anni) dalla Val di Fassa, 23 anni, allevatore.

Lorenzo (29 anni) dalla Val di Pejo in Trentino: dirige l’azienda agricola di famiglia.

Michele, (41 anni) della provincia di Salerno: dirige una sua azienda agricola.

Nicolò, (27 anni) da Terni: porta avanti la sua azienda agricola.

Stefano, (47 anni) dalla provincia di Lecce: coltiva patate e ulivi nella sua azienda agricola.

Teodoro, (28 anni) dalla Toscana (ma è nato in Alto Adige): coltiva canapa.

Dove vedere Il contadino cerca moglie - I protagonisti (lunedì 9 maggio)

Il casting della nuova edizione de Il contadino cerca moglie va in onda lunedì 9 maggio alle ore 21.25 su NOVE e live streaming sul sito del canale. Lo speciale è inoltre disponibile on demand su Discovery+, per gli abbonati al servizio.