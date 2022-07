'Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith?', la storia stasera sul Nove

Il ciclo “Nove racconta” offre oggi, 9 luglio, il documentario “Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith?”: si tratta di uno dei casi di cronaca mediaticamente più rilevanti dei nostri tempi. Una vicenda sconvolgente e mai del tutto chiarita. Proviamo a ricostruire, in sintesi e per quanto possibile, l’accaduto.

Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith?

Arduo ricostruire la storia di Meredith Kercher, la sua morte e le successive fasi del processo. Si tratta del resto di uno dei casi di cronaca più dibattuti, in Italia, degli ultimi 30 anni. Un’attenzione mediatica senza pari e approfondimenti sempre incompleti. A quasi 15 anni dall’accaduto ancora regna sovrana l’incertezza e troppe sono le contraddizioni delle varie testimonianze scaturite dalle indagini. Meredith era una studentessa inglese. In Italia per l’Erasmus, fu uccisa il 1° dicembre del 2007 a Perugia, nella casa in cui viveva con le coinquiline. La ragazza fu ritrovata il giorno successivo nella sua stanza - accoltellata al collo e avvolta in un piumone – dalla coinquilina Amanda Knox, da Raffaele Sollecito (amico della Kercher, che da poco aveva cominciato una relazione con la Knox) e da due agenti della polizia postale che avevano ricevuto due cellulari appartenenti alla ragazza e gettati nelle vicinanze. Vennero portati in commissariato Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, proprietario del bar dove Amanda lavorava. Il 20 novembre vennero trovate sul cuscino tracce di un Dna appartenenti all’ivoriano Rudy Guede: in fuga ma fermato dalla polizia in Germania, il ragazzo avrebbe la sera dell’omicidio intrapreso un rapporto con Meredith. Dopo le prime condanne ricevute, il travagliatissimo processo ha in data 27 marzo 2015 annullato senza alcun rinvio le condanne di Sollecito e della Knox, assolti per non aver commesso il fatto. Guede fu ritenuto l’unico colpevole dell’omicidio e condannato a 16 anni di reclusione. Il verdetto ha scontentato i più e da molti Guede è ritenuto capro espiatorio di una vicenda che continua a sembrare fortemente irrisolta.

Dove vedere Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith? stasera in tv (sabato 9 luglio 2022)

Il documentario “Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith?” va in onda questa sera, 9 luglio, su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.