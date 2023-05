Il diavolo veste Prada, stasera in tv: 5 curiosità sul film con Meryl Streep

In onda oggi, 18 maggio 2023, su Canale 5, "Il diavolo veste Prada" è un film diretto da David Frankel, capace di ottenere un grande successo di pubblico, anche grazie al contributo di un funzionale cast (Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci). Andiamo alla scoperta di curiosità e aneddoti su questo celebre lungometraggio.

Il diavolo veste Prada, stasera in tv: 5 curiosità sul film

- Meryl Streep ha rischiato seriamente di non partecipare al film. Si dice che le ragioni fossero prettamente economiche. La produzione, però, sapeva che il ruolo di Miranda Prestly era tagliato su misura su di lei, al punto che raddoppiò l'iniziale offerta economica. Dal canto suo l'attrice cambiò alcune battute del copione, arrivando a introdurre di sana pianta la sequenza in cui appare struccata, intenta a dialogare con Andy delle conseguenze del divorzio sulle sue figlie.

- Per ottenere il ruolo di Andrea Sachs, Anna Hathaway superò altre autorevoli candidate, come Claire Danes e Juliette Lewis. L'attrice fu sottoposta ad alcuni notevoli sforzi: nell'interpretare la Andy malvestita e con poco stile dovette ingrassare di quattro chili. Dopo aver girato quelle sequenze, quando il suo personaggio cominciava a indossare abiti stilosi e firmati, la Hathawey fu sottoposta ad una dieta rigida, per rendere più che mai verosimile il percorso della sua Andy.

- "Il diavolo veste Prada" è ispirato al libro di Lauren Weisberger, che ha raccontato a sua volta una storia vera. La scrittrice compare fugacemente in una scena del film nel ruolo della babysitter delle gemelle. La vediamo leggere il manoscritto di Harry Potter alle piccole.

- La grande quantità di abiti utilizzati per le riprese del film ammontano ad una spesa produttiva eccezionale: 1 milione di euro. Per realizzare il materiale la costumista Patricia Field si è ispirata a tanti look di tendenza intercettati in passerella e sulle riviste di moda. Al termine delle riprese Meryl Streep ha compiuto un gesto di grande generosità, quando ha donato in beneficenza gli abiti indossati dal suo personaggio.

- Il personaggio di Miranda Prestly è stato palesemente scritto - prima nel romanzo e poi nella trasposizione cinematografica - pensando ad Anna Wintour, celeberrima giornalista e editrice britannica (ma con cittadinanza statunitense), direttrice dal 1988 del mensile Vogue America, ovvero la più importante rivista di moda al mondo. La scrittrice Lauren Weisberger fu un'ex assistente della Wintour, ma le uniche dichiarazioni della giornalista in merito al film sono state rilasciate ad ABC News: "Tutto ciò che rende la moda divertente, affascinante e interessante è meraviglioso per il nostro settore. Quindi, ero al 100% favorevole".

Dove vedere “Il diavolo veste Prada” in tv e in streaming (18 maggio 2023)

“Il diavolo veste Prada” va in onda oggi, 18 maggio 2023, dalle 21:25 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infintiy.