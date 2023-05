Il diritto di contare, stasera in tv: storia vera, trama e cast

Oggi, mercoledì 24 maggio 2023, dalle 21.25, Rai 1 trasmette il film "Il diritto di contare". Diretto da Theodore Melfi, racconta l'importante storia vera di tre donne assunte dalla Nasa che hanno contribuito a cambiare la percezione del popolo statunitense nei confronti degli afroamericani.

Il diritto di contare: trama, cast, storia vera

Il film è tratto dal libro di Margot Lee Shetterly, che racconta fatti realmente accaduti. La storia comincia nel 1961 a Hampton (Virginia) e segue tre donne, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, assunte dalla Nasa per essersi contraddistinte nel campo della matematica. Le tre vengono però tenute lontane da occhi indiscreti a causa del loro colore della pelle. Katherine viene tenuta d'occhio per lavorare alla Missione Mercury Atlas 6, ma per essere presa sul serio dovrà lottare molto; Mary lavora per progettare la capsula spaziale, ma non essendo laureata qualcuna la guarda con scetticismo; Dorothy prova con fatica a farsi riconoscere il suo ruolo da dirigente. Il direttore del progetto spaziale Harrison viene colpito dalle straordinarie doti delle tre donne e potrebbe dunque aiutarle a emergere come meritano.

"Il diritto di contare" racconta la storia esemplare di tre donne che hanno agito su un doppio fronte: da una parte hanno contribuito a rendere agli americani primi nella corsa allo spazio contro i rivali dell'Unione Sovietica; dall'altra hanno avuto un ruolo eccezionale nella lotta per la parità dei diritti e delle opportunità delle donne afroamericane. La pellicola segue in modo partecipe il vivere quotidiano delle tre protagoniste, fatto di insidie e discriminazioni: un approccio che evidenzia i pregiudizi e i soprusi subiti dagli afroamericani, ma che riesce a raccontare con ritmo e lucidità la meritevole conquista delle promozione professionale (e dell'abbattimento delle discriminazioni) da parte delle tre donne.

Il regista de "Il diritto di contare" Theodore Melfi dirige un ricco cast che vede, tra gli altri: Taraji P. Henson (nel ruolo di Katherine Johnson); Octavia Spencer (Dorothy Vaughan); Janelle Monáe (Mary Jackson); Kevin Costner (Al Harrison); Kirsten Dunst (Vivian Mitchell); Jim Parsons (Paul Stafford); Glen Powell (John Glenn); Mahershala Ali (Jim Johnson); Aldis Hodge (Levi Jackson).

Dove vedere "Il diritto di contare" in tv e in streaming (24 maggio)

Il film "Il diritto di contare" va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 24 maggio 2023, a partire dalle 21.25; ed è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.