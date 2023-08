Il dolce profumo dell'amore, il film stasera in tv: trama e cast

Per il ciclo "Destinazione amore", Rai 1 trasmette oggi, martedì 22 agosto 2023, dalle 21.25, il film "Il dolce profumo dell'amore": una produzione Hallmark Channel che segue una coppia di giovani amici, Matt e Annie. Dopo una serie di eventi, i due scoprono di provare, forse, più di un semplice sentimento di amicizia.

Il dolce profumo dell'amore, trama e cast

A Winward, stato insulare dell'America Centrale, Matt e Annie sono amici da una vita: l'affiatamento è assoluto, ma il loro rapporto è fraterno e la relazione platonica. Winward è un luogo noto per il turismo, che ha però nel corso degli ultimi tempi subito un evidente flessione. Per vivacizzare il luogo e fornire una spinta in ambito economico, giunge sull'isola una compagnia di balletto. Una delle ballerine, Nicole, fa immediatamente colpo su Matt, al punto che anche il pane del luogo ne trae beneficio. Sì, perchè il ragazzo è un panettiere, che sembra in tal modo aver trovato la ricetta giusta per un prodotto buonissimo. Purtroppo Matt riceve un rifiuto da Nicole e i suoi prodotti subiscono una battuta d'arresto: la bontà del pane è minima e gli abitanti del posto si adoperano per organizzargli incontri al buio che si rivelano fallimentari. Quando Matt, molto nervoso, ha un brutto litigio con Anne, capisce che il suo umore sta compromettendo i rapporti con le persone che davvero contano. I due vecchi amici capiscono così che oltre l'amicizia potrebbe esserci dell'altro: pian piano si guardano con occhi diversi, dando il via ad un rapporto romantico. Sarà amore?

Rai 1 sposta questa settimana dal mercoledì al martedì il ciclo "Destinazione amore", una serie di film trasmessi nel corso dell'estate 2023, rigorosamente con tematiche dal carattere romantico. Oggi è il turno di "Il dolce profumo della vita" (titolo originale: "The Baker's Son"), un altro prodotto proveniente dal canale Hallmark Channel che mette sul piatto una serie di elementi semplici e leggeri: l'amore in prima battuta; poi l'amicizia, il cibo, gli incontri inaspettati e i sentimenti dati per scontati. Il messaggio del film è forte e chiaro: talvolta ciò che cerchiamo è, semplicemente, rappresentato da un qualcosa che abbiamo già, ma che non riusciamo bene a vedere.

Diretto da Mark Jean - un regista che ha all'attivo un gran numero di lavori televisivi -, il cast di "Il dolce profumo dell'amore" è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Brant Daugherty (Matt Duval)

Eloise Mumford (Annie McBride)

Maude Green (Nicole)

Haig Sutherland (Walter Rasmussen)

Elysia Rotaru (Mary)

Brenda Crichlow (Kathryn Dean)

Serge Houde (Jean Pierre Duval)

Oliver Rice (Philip Chandler)

Doron Bell (Tim)

Nathaniel Arcand (Lyle)

Dove vedere “Il dolce profumo dell'amore” in tv e in streaming

Il film “Il dolce profumo dell'amore" va in onda oggi, martedì 22 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.