Il faro dei ricordi, il film sentimentale stasera in tv: trama e cast

Oggi, mercoledì 21 giugno 2023, Rai 1 trasmette dalle 21.25 il film "Il faro dei ricordi". Storia di Jack che, dopo una traumatica esperienza in Iraq, perde l'amata moglie Lizzie in un incidente. L'uomo va con i figli in un paesino sull'oceano, luogo che ha dato i natali alla donna. Un giorno, nel vecchio faro di famiglia abbandonato, appare il fantasma di Lizzie.

"Il faro dei ricordi": trama e cast del film

Il ciclo estivo di Rai 1 dal titolo "Destinazione amore" propone oggi il terzo film della rassegna: "Il faro dei ricordi" (produzione datata 2021). Così come i due lavori precedentemente proposti "Sognando Parigi" e "Un amore in fondo al mare", è una produzione televisiva targata Hallmark Channel che verte su tematiche sentimentali, ma stavolta i toni sono meno leggeri, tra dramma e una morale agrodolce.

Un giovane uomo di nome Jack perde la moglie Lizzie in un tragico incidente. L'elaborazione di un lutto è come sempre particolarmente delicata e ognuno la affronta in un diverso modo: Jack si reca con i due figli, Mikki e Tyler, in un piccolo paese sull'Oceano: Channing, un paesino sull’oceano. SI tratta del luogo dove è cresciuta Lizzie. Giunti sul posto, i tre abitano nella vecchia casa dei nonni: una casa situata in riva al mare, una semplicissima abitazione su palafitta, da Lizzie ribattezzata “il Castello”. Per tener vivo il ricordo della moglie, si mette in moto e decide di dare nuovo lustro ad un vecchio faro abbandonato, da sempre proprietà della loro famiglia. A creargli maggiori preoccupazioni è Mikki, la sua figlia quindicenne: il terrore della giovane è quello di perdere anche il padre, dato che lui stesso aveva avuto un anno prima dei problemi di salute, in seguito all'esperienza bellica in Iraq. Da un giorno all'altro Jack vedrà apparire dinanzi a sé il fantasma della moglie Lizzie: una presenza che lo aiuterà a ritrovare il dialogo con la figlia e, forse, a poter ripartire e andare avanti con la sua vita sentimentale.

“Il faro dei ricordi” (il titolo originale è "One Summer") è un film diretto da Rich Newey, sceneggiato da Maria Nation e David Baldacci e vede nel cast Sam Page (nei panni di Jack Armstrong); Sarah Drew (Jenna Fontaine); Madeline Grace Popovich (Mikki Armstrong); Gavin Borders (Tyler Armstrong); Amanda Schull (Lizzie Armstrong); Bryant Prince (Liam Fontaine); Elizabeth Becka (Bonnie O'Toole).

Dove vedere “Il faro dei ricordi” in tv e in streaming (21 giugno 2023)

Il film "Il faro dei ricordi" va in onda oggi, 21 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il lungometraggio è disponibile per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.