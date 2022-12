Il giardino segreto, il film con Colin Firth stasera in tv: trama, cast, curiosità

In onda oggi, 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, “Il giardino segreto” è un film del 2020, nuova trasposizione cinematografica del classico letterario per ragazzi di Frances Hodgson Burnett. Una storia con tocchi fantastici che racconta la sorprendente amicizia tra Mary e Colin

“Il giardino segreto”: trama e cast

Scritto nel 1910 da Frances Hodgson Burnett (autrice anche de "Il piccolo Lord), "Il giardino segreto" si è imposto come uno dei classici per ragazzi del secolo scorso. Un successo che dura da oltre cento anni e che nel film in onda oggi, 14 dicembre, su Canale 5, trova il sesto adattamento per lo schermo.

Il tema principale del libro (e dei film da esso tratti) è il passaggio da una giovane età ad una più matura. Un processo che avviene per i due piccoli protagonisti, Mary e Colin, avviene mediante le cure che ricevono da un giardino segreto.

La versione che vediamo questa sera in tv ha inizio nel 1947 e segue una bambina di nome Mary Lennox che, morti i genitori a causa del colera, dall'India giunge in Inghilterra, dove viene affidata ad un antipatico zio materno. Ci si mettono, inoltre la governante e la domestica, non molto accondiscendenti. La giovane fa amicizia con un cugino invalido. I due, un giorno, scoprono un giardino segreto che donerà loro sorprese inimmaginabili.

I due piccoli attori sono interpretati da Dixie Egerickx (nel ruolo di Mary Lennox) ed Edan Hayhurst (Colin Craven); le presenze più note del cast sono invece quelle di Colin Firth (Lord Archibald Craven) e

Julie Walters (la signora Medlock). Altri attori: Amir Wilson (Dickon Sowerby); Jemma Powell (Grace Craven); Isis Davis (Martha Sowerby); Maeve Dermody (Alice Lennox); Rupert Young (Marcus Lennox).

Dove vedere Il giardino segreto in tv e in streaming (14 dicembre 2022)

“Il giardino segreto” va in onda su Canale 5 oggi, 14 dicembre, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.