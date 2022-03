Il giorno in cui lo sport si è fermato: il docufilm HBO sulla drammatica chiusura per Covid

È l’11 marzo 2020 quando, nella Paycom Arena di Oklahoma City, i Thunder sono pronti ad affrontare gli Utah Jazz: è una partita di basket importante, dal momento che tutte e due le squadre hanno un record vincente e si stanno giocando l’ingresso ai playoff NBA. Prima della palla due, tuttavia, Joe Ingles dei Jazz si avvicina a Chris Paul, playmaker di Oklahoma, per informarlo che un suo compagno – Rudy Gobert – ha contratto il Coronavirus. Se ne parla da settimane, ma questa volta l’incubo è reale e si chiama Covid-19. Il match viene posticipato: inizia così un’escalation di contagi, vittime, lockdown, misure restrittive e chiusure senza precedenti nel

mondo e nello sport.

Il giorno in cui lo sport si è fermato: il documentario HBO

Il docufilm di Antoine Fuqua racconta l’impatto della pandemia sul mondo dello sport USA, i mesi di stop, le quarantene, gli atleti impegnati in prima linea, spiegando anche il ritorno graduale a una normalità intervallata da tanti momenti di ricaduta. Il giorno in cui lo sport si è fermato ripercorre una pausa che non ha precedenti nella carriera di uno sportivo attraverso le voci dei protagonisti: su tutti, il presidente dell’NBA Players Association Chris Paul, che racconterà quell’incredibile 11 marzo 2020, oltre a vari campioni NFL e WNBA, che ricorderanno anche la parallela lotta contro le ingiustizie razziali di quel periodo, portata avanti con coraggio nonostante tutto.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 20 marzo)

Il giorno in cui lo sport si è fermato va in onda in prima tv assoluta stasera alle 22:45 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).