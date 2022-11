Il grande gioco, stasera la seconda puntata su Sky: le anticipazioni

Va in onda oggi, 25 novembre, su Sky la seconda puntata de “Il grande gioco”, la serie tv che racconta il dietro le quinte del calciomercato. Interpretata da un cast che comprende Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini, gli episodi in onda questa sera spostano altre di uno scacchiere fatto di corruzioni e segreti.

Il grande gioco: anticipazioni del 25 novembre

Nella seconda puntata della serie Sky "Il grande gioco", vediamo il protagonista Corso Manni scosso dalle accuse mosse dal padre in tribunale. Consapevole che il suo lavoro non prevede soste, riesce, con la complicità di Assari a portare Lagioia al Milan primavera.

La situazione all'ISG è intricata e i sospetti crescono sempre più: Dino inizia seriamente a pensare che Elena e Kirillov abbiano una complicità e Quintana non si considera sufficientemente assistito, palesando i suoi malumori; Manni prova allora a convincerlo a prendere le distanze da Kirillov, ma deve anche tenere a bada una questione spinosa: un sex-tape di Quintana e Valeria.

+Nel frattempo Elena scopre che il padre è malato e decide di diffondere la notizia. La donna prende poi l'iniziativa e annuncia ufficialmente la fusione della ISG con la Plustar di Kirillov. Quest'ultimo decide di agire e incarica un suo uomo di picchiare il padre di Corso. Accolto il violento avviso, il padre di Corso ritira le accuse nei confronti del figlio e gli confida l'identità dell'uomo che lo ha corrotto.

Dove vedere “Il grande gioco” (25 novembre 2022)

La seconda puntata stagionale di “Il grande gioco” va in onda venerdì 25 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). La serie è inoltre visibile su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go