Il grande gioco, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Oggi, 2 dicembre, vanno in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema il quinto e il sesto episodio della serie ambientata nel mondo del calciomercato. Corso e Dino ostacolano il passaggio di Quintana al Milan per favorire le prestazioni di Lagioia. Kirillov acquista i terreni dell’ISG ed entra in conflitto con Elena

Il grande gioco: anticipazioni del 2 dicembre

Corso Manni si trova nella villa dove in passato viveva con Elena e qui vivrà un’esperienza forte capace di rigenerarlo. Intanto il “suo” Lagioia comincia a fare sfracelli al Milan e sembra ormai un nome di punta del calcio che verrà. Senza la supervisione di Corso, però, Assari non è capace di gestire al meglio il ragazzo.



Mentre Valeria decide di dare le dimissioni ad Elena, quest’ultima e Dino si danno battaglia. Kirillov approfitta del momento precario per entrare in possesso dei terreni appartenenti alla ISG. Le discussioni tra Elena e Kirillov portano ad un’alleanza tra Corso e Dino, che puntano Quintana, ostacolando il suo trasferimento al Milan e, di conseguenza, favorendo lo spazio che Lagioia sta trovando in rossonero.

Nel frattempo, prese le distanze da Elena, Valeria viene convinta da Assari ad unirsi a lui e a Corso. Dal canto suo, però, Elena fa uno sgarbo a Corso, togliendogli la procura di Lagioia. La donna, inoltre, scopre il reale valore dei terreni dell’ISG e, di conseguenza, i piani di Kirillov per sottrarle i preziosi beni.

Dove vedere “Il grande gioco” (2 dicembre 2022)

La terza puntata di “Il grande gioco” va in onda venerdì 2 dicembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.