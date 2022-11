Il grande gioco, stasera la prima puntata su Sky: anticipazioni, cast, trama

Al via oggi, 18 novembre, su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, “Il grande gioco” è una serie televisiva ambientata nel mondo del calciomercato. Questa volta in prima linea non troviamo però i calciatori, ma i procuratori. Un gioco fatto di mosse talvolta illecite, tradimenti, segreti e misteri. Nel cast della serie figurano Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini.

Il grande gioco: anticipazioni, trama, cast

"Il grande gioco" è una serie televisiva composta da otto episodi. L'ambientazione calcistica guarda direttamente al mondo del calciomercato, vista dalla prospettiva dei procuratori. Tradimenti, giochi di potere e ricatti: la storia prende strade imprevedibili e ribalta le aspettative.

La regia degli episodi è affidata a Fabio Resinaro e Nico Marzano, mentre la scrittura è di un team che comprende Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti. "Il grande gioco" è una serie Sky Studios e Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi e creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis e Marcello Olivieri a partire da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi.

Di tutto rispetto il trio di attori protagonisti: Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini. Il ricco cast comprende anche Lorenzo Cervasio, Jesús Mosquera Bernal, Lorenzo Aloi, Giovanni Crozza Signoris e Vladimir Aleksi?.

Storia di Corso Manni, il più brillante tra i procuratori italiani di calciatori. Screditato da false accuse, inizia ad essere emarginato.

L’uomo deve adesso ripartire da 0 e, con l’aiuto del giovane collega Marco Assari, prova a ricostruire la sua carriera. In ballo ci sono alcuni importanti calciatori, come Quintana, e promesse dal futuro brillante, come Antonio Lagioia. Calciatori, questi, che arriverà a contendersi con Dino ed Elena De Gregorio, rispettivamente CEO della ISG e sua ex moglie. L’ingresso in scena dell’esperto procuratore russo Sasha Kirillov metterà in moto un gioco fatto di manovre anche sporche, alleanze, segreti, tradimenti.

Dove vedere “Il grande gioco” (dal 18 novembre 2022)

La prima puntata stagionale di “Il grande gioco” va in onda venerdì 18 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e su Sky Cinema Uno (canale 301). La serie è visibile anche su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.