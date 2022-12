Il grande gioco, stasera l’ultima puntata: le anticipazioni

Il quarto ed ultimo appuntamento con la serie “Il grande gioco” va in onda oggi, 9 dicembre, su Sky. La partita di calcio tra Milan e Atletico Madrid fa da cornice ad una serie di eventi sorprendenti. Diventato CEO della ISG, Dino prepara le sue mosse finali.

Il grande gioco: anticipazioni del 9 dicembre

Il settimo e l’ottavo episodio di "Il Grande gioco" chiudono la prima stagione della serie italiana targata Sky con Francesco Montanari, Elena Radoncich e Giancarlo Giannini.

Kirillov riesce a portare Quintana al Milan, provocando l'ira di Elena, che prepara la sua vendetta: la donna fa circolare il sex tape con Quintana e Valeria. Grazie a quest’ultima e ad Assari, Corso fa dunque dirottare Quintana verso l’Atletico Madrid e con sagacia si procura le prove della responsabilità di Elena nella circolazione dello scandaloso video.

Mentre Lagioia sembra poco tranquillo circa la gestione della ISG sulla sua immagine, arriva il giorno della partita che contrappone il Milan all’Atletico Madrid. Un’occasione, che vede uno contro l'altro Quintana e Lagioia. Mentre il giocatore del Milan si infortunia, attorno all’evento si sviluppano varie vicende: Corso mette Elena nelle condizioni di dimettersi dalla ISG; Dino, invece, offre a Kirillov i suoi terreni a patto che si allontani. Nuovo CEO, Dino ha in mente delle mosse sorprendenti.

Dove vedere “Il grande gioco” (9 dicembre 2022)

La quarta ed ultima puntata di “Il grande gioco” va in onda venerdì 9 dicembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.