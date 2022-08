"Il mio vicino del piano di sopra" con Sergio Rubini stasera in tv: trama e cast

Rai 1 propone oggi, 18 agosto, in prima serata “Il mio vicino del piano di sopra”. Film della serie “Purché finisce bene”, è una commedia che vede due persone mature (ma estremamente diverse) trovare un accordo molto particolare per accontentare le rispettive esigenze. Seguiranno inevitabili imprevisti. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Il mio vicino del piano di sopra: trama e cast

Purché finisca bene è una serie antologica di Rai 1. Ogni stagione può comprendere un numero di episodi diversi che sono veri e propri film, con storie autoconclusive e personaggi non connessi tra una puntata e l'altra. I toni sono quelli della commedia all'italiana e, come suggerisce il titolo, il lieto fine è d'obbligo. "Il mio vicino del piano di sopra" fa parte della seconda stagione della serie ed è stato trasmesso per la prima volta nel 2016. I due protagonisti del film sono Sergio Rubini e Barbora Bobulova, due persone mature costrette a scendere a compromessi: finiranno con il trovare un particolare accordo. La regia del film è firmata da Fabrizio Costa, mentre la sceneggiatura è di Alberto Taraglio.

La storia segue in parallelo le vite di Bruno Beretta e Claudia Gargiulo. Il primo è un designer di 45 anni disoccupato, la seconda un'amministratrice delegata di una multinazionale che sta per sposarsi con il compagno Mattia. Entrambi vivono nello stesso attico di lusso, ma quando la donna lo acquista, l'uomo si rifiuta di lasciare l'abitazione, anche se ha molte rate del mutuo da pagare. Un giorno Bruno scopre che Susanna, la sua ex moglie, è in procinto di risposarsi con un dentista e propone così a Claudia un accordo particolare: quello di fingersi la sua nuova fiamma e andare con lui alle nozze della ex. Soltanto in questo modo lui sarebbe poi disposto a lasciare l'attico. Ma i due non hanno fatto bene tutti i calcoli.

Dove vedere Il mio vicino del piano di sopra

Il mio vicino del piano di sopra va in onda oggi, 18 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.