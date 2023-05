Il mistero delle gemelline scomparse, il documentario stasera in tv

Oggi, 25 maggio 2023, Nove trasmette dalle 21.240 un documentario dal titolo "Il mistero delle gemelline scomparse". Storia di Alessia e Livia Schepp, sparite nel 2011, e dell'atroce vendetta di Matthias Schepp nei confronti di Irina Lucidi, dopo che quest'ultima aveva chiesto all'uomo il divorzio.

Il mistero delle gemelline scomparse: la storia al centro del documentario

Su Nove va in onda un documentario incentrato sulla terribile vicenda delle gemelline Alessia e Livia Schepp. Nel ricostruire l'intera storia bisogna risalire all'anno 2003: Matthias e Irina lavorano per la multinazionale del tabacco Philip Morris. Lui esercita la sua professione a Bologna, lei a Losanna (Svizzera): in un raduono in montagna organizzato dall'azienda si incontrano e, dopo una breve frequentazione, si innamorano. Dopo un anno la donna rimane incinta e la coppia si sposa nei pressi di Losanna. Il 7 ottobre 2004 nascono le gemelle Alessia e Livia. Con il tempo Irina comincia a notare strani comportamenti, ossessivi e inquietanti, del marito. Quando Matthias inizia a manifestare violenza psicologica nei confronti della donna, quest'ultima lo convince a seguire una terapia di coppia, che si rivela però fallimentare. Livia chiede così il divorzio, provocando resistenze parte dell'uomo.

Quando all'inizio di gennaio 2011 Irina scrive a Matthias una email comunicandogli che le carte per il divorzio sono pronte, l'uomo progetta la più atroce delle vendette. Le piccole devono trascorrere l'ultimo weekend del mese con il padre, che sale sulla sua Audi 6 e si dirige verso la Francia, dove spegne il cellulare. Compresi gli strani atteggiamenti dell'uomo, Irina avverte la polizia, che si precipitano a casa di Schepp, dove trova un allarmante biglietto. Prelevato del denaro a Marsiglia, l'uomo prende qui un traghetto insieme alle figlie, in direzione Propriano (Corsica). Prima di imbarcarsi scrive una cartolina alla moglie (che arriverà il 3 febbraio) con su scritto "Ormai è troppo tardi". Scrive poco dopo un'altra lettera alla moglie che recita: "Sarò l’ultimo a morire e ho già fatto morire le bambine; non le rivedrai più; loro non hanno sofferto e ora riposano in un luogo tranquillo". L'ipotesi più probabile è quella che abbia gettato le bambine in mare dal traghetto. Le piccole, però, non sono mai state ritrovate e non si esclude l'ipotesi che le abbia consegnate a qualcuno. Il 3 febbraio 2011 Matthias Schepp muore suicida gettandosi sotto un treno a Cerignola Campagna. Irina Lucidi non ha mai smesso di sperare nel ritorno delle gemellini Alessia e Livia.

Dove vedere “Il mistero delle gemelline scomparse” in tv e in streaming

Lo speciale “Il mistero delle gemelline scomparse” va in onda oggi, 25 maggio 2023, dalle 21:40 su Nove. Il programma è inoltre visibile - in live streaming - sul sito ufficiale del canale.