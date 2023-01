"Il naufragio del Titanic - Nuove verità" e "Storie oltre la leggenda", stasera in tv: anticipazioni

Nove racconta trasmette oggi, 28 gennaio 2023, due documentari dedicati al naufragio del celebre transatlantico: “Il naufragio del Titanic - Nuove verità” e “Titanic - Storie oltre la leggenda”. Cronaca, cause, ricostruzioni, supposizioni e particolari inediti dell’evento, datato 15 aprile del 1912.

Titanic, Nuove verità e Storie oltre la leggenda: le anticipazioni

Il prossimo 15 aprile cade uno degli anniversari più in vista degli ultimi anni: quello della tragedia del Titanic. Inutile nasconderlo: quando uscì al cinema il celeberrimo film di James Cameron interpretato da un cast capeggiato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, il 15 aprile del 1912 divenne anche per le giovani generazioni una data iconica. Gli approfondimenti, i documentari, i dibattiti, le nuove supposizioni: la pellicola, vincitrice di 11 premi Oscar, provocò un interesse globale senza pari, che arrivò addirittura a mettere in discussione le cause ufficiali che generarono la tragedia, che costò la vita a 1512 persone.

Il prossimo 9 febbraio il “Titanic” di James Cameron verrà nuovamente distribuito nelle sale in versione 4K 3D. L’occasione è duplice: il 25° anniversario della pellicola e il recente successo del film “Avatar – La via dell’acqua”, diretta dallo stesso regista. Nove trasmette oggi, 28 gennaio 2023, due documentari dedicati alla celeberrima catastrofe: “Il naufragio del Titanic – Nuove verità”, a partire dalle 21.25, e “Titanic – Storie oltre la leggenda”, in onda dalle 23.10 circa.

Le dinamiche della tragedia sono note ai più: l’impatto del Titanic con l’iceberg, le falle del transatlantico che hanno causato la morte di tante persone, i successivi studi per capire a fondo come tutto ciò sia stato possibile. I documentari non risparmiano la ricostruzione degli eventi, ma è evidente la volontà di far emergere ulteriori verità inedite (o quasi), particolari generalmente sottovalutati, curiosità.

Dove vedere i documentari in tv e streaming (28 gennaio 2023)

I documentari “Il naufragio del Titanic - Nuove verità” e “Titanic - Storie oltre la leggenda” vanno in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.