Il nostro generale, stasera in tv: anticipazioni prima puntata

Oggi, 9 gennaio 2023, Rai 1 trasmette la prima puntata della serie "Il nostro generale". Biografia di Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castelitto. Diretta da Lucio Pellegrini, la serie è composta da quattro puntate trasmesse in prima serata su Rai 1 oggi, domani, il 16 e il 17 gennaio, per un totale di otto episodi. Scopriamo le anticipazioni del primo appuntamento.

Il nostro generale, anticipazioni del 9 gennaio 2023

Il primo episodio della miniserie televisiva "Il nostro generale" ha come titolo "Il Colonnello". Siamo nel 1973 e il Colonnello Carlo Alberto dalla Chiesa da comandante della Legione di Palermo, viene nominato Generale e trasferito a Torino. Qui trasloca insieme alla famiglia, ma l'atmosfera che trova è piuttosto tesa. Nelle tante manifestazioni operaie emerge un gruppo estremista, le Brigate Rosse, che fin dal principio tiene molto occupato il Generale. Le azioni del gruppo sfociano nel sequestro del giudice Mario Sossi. A questo punto dalla Chiesa riceve il permesso da parte del Ministro dell'Interno di formare un nucleo speciale dell'antiterrorismo. Ad emergere sarà il giovane Nicola.

Il secondo episodio della serata è "I ragazzi del Generale". La miniserie ci fa conoscere bene i membri del nucleo speciale antiterrorismo formato dal generale dalla Chiesa. Forza di volontà ed entusiasmo non mancano, ma il lavoro della squadra si scontra fin dal principio con alcune difficoltà, dovute in particolar modo alla pochezza di mezzi. Da Roma richiedono a gran voce risultati immediati e l'interno dell'Arma guarda al gruppo del Generale con sospetto. A dalla Chiesa viene in mente un'idea azzardata ma geniale: infiltrare nell'organizzazione Silvano Girotto, meglio noto come Frate Mitra. Questa intuizione permette di individuare i capi brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini.

Dove vedere Il nostro generale in tv e in streaming

La prima puntata di "Il nostro generale" va in onda in prima tv su Rai1 oggi, 9 gennaio, a partire dalle 21.25. La serie è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.