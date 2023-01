"Il nostro generale", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, martedì 17 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25 la miniserie "Il nostro generale", che vede Sergio Castellitto vestire i panni dell' indimenticato Carlo Alberto dalla Chiesa. Dall'amore per Emanuela alla tragica morte: ecco cose accade negli ultimi episodi.

Il nostro generale, anticipazioni del 17 gennaio 2023

Il primo episodio di questa sera (settimo in totale) ha come titolo "Il ritorno". Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha da poco fatto la conoscenza della crocerossina Emanuela Setti Carraro. Tra i due sembra esserci una bella intesa, al punto che il generale decide di presentare la donna ai suoi figli. I momenti di calma hanno però una durata limitata: i terroristi non si fermano e a farne le spese con la morte è Enrico Riziero Galvaligi, amico e collaboratore di dalla Chiesa. Il clima in Italia è rovente e l'esplosione dello scandalo P2 fa emergere che, in un momento di crisi, lo stesso generale aveva fatto richiesta di iscrizione. Nel frattempo il fratello di Patrizio Peci - brigatista che ha deciso di collaborare con la giustizia - viene rapito per vendetta. Con la scusa di una promozione, il generale viene allontanato dagli archivi operativi.

"Segunto" è il titolo del secondo episodio della serata, nonché l'ultimo della miniserie. Assetato di vendetta, il nuovo capo dei terroristi, Giovanni Senzani, fa processare e uccidere il fratello di Patrizio Peci. L'organizzazione vive però un momento di forte crisi: sono ormai troppi i pentiti che lasciano dichiarazioni e confessioni alla giustizia. Nel 1982 Carlo Alberto dalla Chiesa torna a Palermo come prefetto, con l'intento di combattere la mafia. Nonostante le promesse di poteri speciali, si ritrova solo: il 2 settembre del 1982, in via Carini, il generale viene ucciso dalla mafia insieme a Emanuela.

Dove vedere Il nostro generale in tv e in streaming (17 gennaio 2023)

La quarta e ultima puntata di "Il nostro generale" va in onda in prima tv su Rai 1 oggi, 17 gennaio, dalle 21.25. Gli episodi della mini-serie sono visibili anche - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.