"Il nostro generale", stasera in tv: anticipazioni seconda puntata

Rai 1 trasmette oggi, 10 gennaio 2023, la seconda puntata della serie "Il nostro generale". Il Nucleo del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (Sergio Castellitto) arresta i capi brigatisti Curcio e Franceschini. Il terrorismo però non cessa, e mentre i vertici dell'Arma sciolgono il Nucleo, il generale deve fare i conti con la morte della moglie Dora (Teresa Saponangelo).

Il nostro generale, anticipazioni del 10 gennaio 2023

Il primo episodio della serata (e terzo in generale) ha come titolo "Montagne Russe". Grazie all'idea di Carlo Alberto dalla Chiesa di infiltrare nelle Brigate Rosse Silvano Girotto, meglio noto come Frate Mitra, sono stati individuati i capi brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini. Questi ultimi vengono adesso arrestati, ma l'utilizzo di Frate Mitra viene messo molto in discussione dall'opinione pubblica. Un'irruzione in un covo brigatista causa la morte di un membro della squadra del nucleo speciale dell'antiterrorismo e Curcio evade dal carcere grazie a Mara Cagol, sua compagna di lotta che resterà vittima di un successivo scontro a fuoco con i carabinieri.

Nel successivo episodio, "La caduta", le polemiche all'interno dell'Arma non si placano: diverse recenti azioni hanno avuto esiti tragici e i vertici decidono all'ora di chiudere il Nucleo antiterrorismo di dalla Chiesa. Quest'ultimo, pur senza specifiche mansioni, non demorde e i suoi ex uomini arrestano nuovamente il terrorista Curcio. Le Brigate, però, avanzano imperterrite e uccidono il giudice Francesco Coco: si tratta del loro primo delitto pianificato.

Mentre dalla Chiesa è incaricato di dirigere le carceri, l'amata moglie Dora muore per un infarto. L'Italia vive un momento di grande complessità ed assiste al rapimento - con successivo omicidio - di Aldo Moro. In risposta, lo Stato chiede a dalla Chiesa di ricostruire il Nucleo.

Dove vedere Il nostro generale in tv e in streaming (10 gennaio)

La seconda puntata di "Il nostro generale" va in onda in prima tv su Rai 1 oggi, 10 gennaio, a partire dalle 21.25.Gli episodi della serie sono visibili anche piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.