"Il nostro generale", stasera in tv: anticipazioni terza puntata

Va in onda oggi, 16 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25 la terza puntata della miniserie "Il nostro generale". La squadra del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (Sergio Castellitto) intercetta alcuni covi delle Brigate Rosse. La cattura del brigatista Peci porterà ad importanti scoperte.

Il nostro generale, anticipazioni del 16 gennaio 2023

Come abbiamo visto anche nella precedente puntata, successivamente all'omicidio di Aldo Moro, lo Stato chiese a dalla Chiesa di ricostruire il Nucleo dell'antiterrorismo.

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo "La rivincita", gli uomini del generale fanno una importante scoperta: a Milano, in via Monte Nevoso c'è un covo delle Brigate Rosse, dove trovano l‘archivio delle Brigate Rosse e le carte del Memoriale Moro. All'interno dei vertici dell'Arma il lavoro di dalla Chiesa è messo sempre in discussione, al punto che qualcuno lo accusa di avere occultato documenti dei brigatisti, ma i terroristi continuano a uccidere e il generale prepara un metodo per arrestare Patrizio Peci, figura chiave delle Brigate.

“Il terrorista e il generale” è il titolo del secondo episodio della serata. Peci è riuscito a sventare il primo blitz degli uomini di dalla Chiesa, ma nel febbraio del 1980 viene comunque catturato e inizia a collaborare con la giustizia: il brigatista comunica al Generale alcuni indirizzi dove si celano covi delle Brigate. L’irruzione nella base di via Fracchia, a Genova, provoca la morte di quattro brigatisti, ma anche il ferimento di un carabiniere. Carlo Alberto dalla Chiesa, intanto, fa la conoscenza della crocerossina Emanuela Setti Carraro.

Dove vedere Il nostro generale in tv e in streaming (16 gennaio 2023)

La terza puntata di "Il nostro generale" va in onda in prima tv su Rai 1 oggi, 16 gennaio, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.