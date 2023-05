Il Paradiso delle Signore 8 si farà? Le indiscrezioni

Venerdì 5 maggio 2023 va in onda su Rai 1 l'ultima puntata della settima stagione de "Il Paradiso delle signore", per tanti telespettatori un appuntamento irrinunciabile nel palinsesto televisivo di casa nostra. Nemmeno il tempo di salutare i personaggi dell'amata soap, che una domanda si presenta immediata: "Il Paradiso delle signore 8" si farà? Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul futuro della serie.

Il Paradiso delle signore: l'ottava stagione ci sarà?

Gli ultimi scampoli stagionali de "Il Paradiso delle signore" offrono colpi di scena, emozioni e vicende lasciate in sospeso. Per fare una breve panoramica, abbiamo visto: Marco dichiarare il suo amore a Gemma; Ezio comunicare a Veronica che non è più in grado di fingere e che vuole trascorrere il suo futuro con Gloria; Marcello che, di ritorno da Ginevra, custodisce un segreto riguardante Adelaide; Ludovica che sposa Ferdinando; Tancredi geloso per la troppa vicinanza tra Matilde e Vittorio; quest'ultimo che deve prendere importanti decisioni sul Paradiso, adesso che la rivale Galleria Moda Milano ha aperto i battenti.

La conferma di una nuova stagione de "Il Paradiso delle signore" è quasi sempre parsa scontata, eppure diverse fonti hanno, nel corso degli ultimi tempi, messo in dubbio la realizzazione di nuove puntate della soap italiana. Dopo aver penato per un po', gli appassionati della serie hanno tirato un sospiro di sollievo: "Il Paradiso delle signore 8" si farà. Non solo, ma all'inizio delle riprese non manca poi molto. La troupe della serie deve inevitabilmente ottimizzare i tempi per permettere ai nuovi episodi di replicare i tempi della stagione appena terminata.

Questo significa che l'ottava stagione de "Il Paradiso delle signore" dovrebbe iniziare lunedì 11 settembre 2003 - quasi sicuramente mantenendo come orario d'inizio quello delle 16.05 - protraendosi fino al maggio del 2024. Per il momento la certezza di Rai 1 si chiama "Sei sorelle": la soap opera spagnola, che già nel corso dell'estate del 2022 aveva sostituito "Il Paradiso delle signore" con le sue prime 64 puntate, torna nel pomeriggio di Rai 1 a partire da lunedì 8 maggio 2023.

"Il Paradiso delle signore 8" non ha ancora una trama nè è stato reso noto il cast della prossima stagione, ma i protagonisti dovrebbero comunque tornare in blocco: compresa l'Adelaide di Vanessa Gravina, assente nel corso delle ultime settimane, e il Vittorio di Alessandro Tersigni, che per impegni (le riprese della seconda stagione di "Cuori") ha dovuto per forza di cosa ridurre il minutaggio della sua partecipazione al "Paradiso". Le prime conferme sull'ottava stagione della serie le hanno però date gli attori Roberto Farnesi (Umberto) e Pietro Masotti (Marcello). Quest'ultimo ha confermato con entusiasmo il nuovo capitolo dell'amata soap di produzione italiana.