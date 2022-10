La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore ruota attorno alla tragedia del Vajont, che ha causato la morte di 2000 persone. Vittorio vince il concorso sullo slogan ufficiale per la campagna di solidarietà per le vittime. Ma per fare ciò, Matilde crede che l'uomo abbia copiato e sfruttato le parole di una lettera da lei scritta. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 10 al 14 ottobre 2022

La scarcerazione di Gloria mette in fermento il Paradiso, dove viene accolta con emozione da tutta la compagnia. Matilde dice ad Adelaide che vorrebbe un cambiamento da parte di Tancredi, altrimenti sarebbe pronta a troncare definitivamente con lui. Nel frattempo Vittorio manifesta a Roberto alcune perplessità che ha su Matilde. Intanto la tv annuncia la tragedia del Vajont, il crollo della diga che il 9 ottobre 1963 provoca la morte di circa 2000 persone. Alcuni protagonisti si mobilitano in prima persona per dare un aiuto alle popolazioni colpite. Adelaide organizza una raccolta fondi al Circolo, chiedendo a Fiorenza di coinvolgere la Banca Guarnieri e la Contessa in persona. Roberto chiede invece a Vittorio di candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime. Nel frattempo Matilde parte senza aver comunicato a nessuno la data di ritorno. Veronica mostra un po' di insofferenza per il ritorno di Gloria e Maria si deprime per i frequenti rimproveri di Flora. Quest'ultima si sente piuttosto minacciata dalla presenza di Adelaide. Saverio prega la nipote Clara di distendere i rapporti con Elide, la perpetua della canonica, che si lamenta sempre della ragazza. Ezio, nel frattempo, viene rassicurato dall'avvocato circa l'annullamento del suo matrimonio con Gloria.Una lettera di Matilde offre a Vittorio uno spunto per lo slogan pubblicitario perfetto. Una mossa vincente che viene premiata: quello dell'uomo diventa lo slogan ufficiale per la campagna di solidarietà per le vittime del Vajont. Veronica vuole intanto invitare Gloria a cena per ritrovare un po' di serenità con lei: la proposta viene accettata, anche se con un po' di preoccupazione. Al termine della serata arriva però una telefonata che potrebbe annullare le speranze di Veronica di sposare Ezio. Mentre Irene incita Flora a dedicarsi di più a Maria e al suo lavoro, Matilde viene a sapere che Vittorio ha utilizzato alcune sue parole per il concorso sullo slogan. La donna non è affatto contenta dell'accaduto.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 10 al 14 ottobre 2022)

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.