Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023

La settimana de "Il Paradiso delle Signore" (Rai 1, 16-20 gennaio) vede un Marcello in forte crisi e sul punto di partire verso l'Australia. Vittorio riceve invece un'offerta di lavoro è potrebbe lasciare il Paradiso

L’inizio settimanale de “Il Paradiso delle signore” ci mostra il ritorno a lavoro di Veronica. Mentre Alfredo propone a Clara una gara con montepremi, Palma è in cerca di una occupazione e Vittorio vince una somma in denaro per la campagna pubblicitaria fatta con Matilde, ma non vuole andare a ritirare il premio: sarà proprio la Frigerio (su consiglio di Adelaide) a convincerlo del contrario. Ritroviamo inoltre un Marcello a pezzi, sconfitto sia sul versante sentimentale che su quello professionale.

Mentre Francesco vuole ben impressionare Salvo, quest’ultimo ha un dialogo con Armando, dove manifesta tutta la sua preoccupazione per Marcello: Barbieri ha deciso di trasferirsi in Australia.

Alfredo aiuta Clara ad allenarsi, suscitando qualche sospetto in Don Saverio. Nel frattempo Veronica assiste turbata ad un momento di armonia e felicità tra Ezio e Gloria. Vittorio sembra invece deciso a lasciare il Paradiso e comunica la sua scelta a Matilde: ha infatti ricevuto una proposta di lavoro da una casa automobilistica. Anche Ludovica scopre che Marcello sta per partire e vorrebbe parlargli. Le parole di Adelaide hanno innestato qualche dubbio in Barbieri, che adesso non sa bene cosa fare e, alla fine, decide di accettare la proposta della donna, che gli offre una buona quota sulla vendita di Palazzo Andreani

Mentre Vito è intento ad aiutare Maria nella ricerca di nuove idee per le collezioni di abiti da sposa, Matilde ha un problema con le consegne e rifiuta la proposta di aiuto di Tancredi. Quando quest’ultimo ascolta una telefonata tra la donna e Conti, si ingelosisce. Ma è Umberto quello che promette di mettere k.o. Vittorio (e il Paradiso).

Salvo assume nel frattempo Francesco per un lavoro in Caffetteria. La famiglia Colombo acquista un capannone per favorire l’attività di Ezio. Su suggerimento di Gemma, Veronica invita Gloria a cena. Nel corso della serata arriva la notizia del ritorno in città di Marco.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 16 al 20 gennaio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili in live streaming che on demand sulla piattaforma RaiPlay.