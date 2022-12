La prima settimana dell’anno de "Il Paradiso delle Signore" è segnata dalla presenza di Tancredi che, geloso, ingaggia un investigatore per pedinare Matilde e Vittorio. Il Paradiso festeggia l’Epifania con un evento benefico in favore degli orfanelli accolti dalla parrocchia.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023

Mentre il piccolo Adelmo, affidato alla parrocchia di Don Saverio, porta un po’ di vivacità al Paradiso, si sviluppano le storie dei vari personaggi.

Umberto è nervoso per essersi fatto soffiare Palazzo Andreani, mentre Marcello, che ha fatto l’affare in società con Adelaide, ha grandi progetti.

Matilde confessa a Vittorio di aver trascorso il capodanno con Tancredi; quest’ultimo fa alla donna un bel regalo. Matilde ha così un confronto con Adelaide, che le dice di prendere in considerazione l’idea che Tancredi possa realmente essere cambiato. Matilde continua però a pensare che l’uomo stia agendo con astuzia soltanto per portarla con sé a Torino.

Irene scopre che Clara ha tenuto il gioco ad Alfredo e litiga con lei, mentre Ludovica riceve un gradito regalo da Marcello. Torrebruna viene informato da Fiorenza circa gli affari Marcello.

Al Paradiso, intanto, Vittorio e Roberta organizzano, con la complicità di Gloria, una iniziativa benefica per l’Epifania in favore degli orfanelli: la presenza del piccolo Adelmo ha esercitato in loro un effetto benefico. Anche la caffetteria si mobilita in nome della benemerita iniziativa ed Elvira – spinta anche da Salvo - chiede a Irene, Clara e Maria un aiuto per preparare i dolci.

Ma se la festa riuscirà a produrre una bella atmosfera, le vicende legate a Tancredi risulteranno ben più cupe: geloso, l’uomo ingaggia un investigatore privato per metterlo sulle tracce di Vittorio e Matilde; ed intima anche Adelaide a schierarsi, con o contro di lui. L’uomo prende inoltre una importante decisione sul suo futuro e progetta di trascorrere sempre più tempo a Milano.

Su altri fronti, Irene perdona Clara e si appresta ad essere nuovamente corteggiata da Alfredo. Vito torna dalla Sicilia e ha modo di chiarirsi con Maria. Veronica e Gemma si dicono pronte ad aiutare Ezio e la sua impresa.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 2 al 6 gennaio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.