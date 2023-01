Tra le vicende principali della nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore" troviamo quella di Tancredi, sempre intento a controllare le mosse di Matilde, e quella dell’intesa tra Marcello e Adelaide, che approda sorprendentemente alla passione. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023 su Rai 1.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023

Dopo un felice appuntamento, Maria e Vito sono sempre più intimi: Irene ha un piano per spingerli a baciarsi. Umberto è molto perplesso della mossa fatta da Adelaide di vendere Palazzo Andreani: l'uomo inizia a guardare Marcello con sospetto. Quest'ultimo ha ritrovato entusiasmo e la sua intesa con la contessa è sempre più viva. Gemma riceve molte attenzioni da Carlos, ma sembra più interessata alle mosse di Marco. Clara è invece delusa e si ritira dalla gara di ciclismo e, quando Irene si intromette in questa vicenda, la ragazza non la prende bene.

Su suggerimento di Flora, intanto, Ludovica organizza una festa per il suo fidanzamento con Torrebruna. Vittorio si mette in moto per realizzare, con le Veneri, la nuova copertina di Paradiso Market. Alle preparazioni si unisce anche Tancredi, con l'intento di tenere d'occhio le mosse di Matilde.

Dopo alcune titubanze, Umberto acconsente all'invito di Flora: parteciperà alla festa di fidanzamento che coinvolgerà, oltre a loro due, Ludovica e Torrebruna. Maria è al settimo cielo per il bacio con Vito. Quest'ultimo però ha un segreto da rivelarle e, dopo averne parlato con Alfredo, si appresta adesso a rivelare alla ragazza la storia del suo passato.

Tancredi riferisce a Umberto il suo piano per distruggere qualsiasi rapporto tra Matilde e Vittorio. L'armonia tra Marcello e Adelaide sorprende sempre di più: partiti con l'intenzione di fare ingelosire i loro ex, si lasciano andare del tutto e la passione scatta inesorabile.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 23 al 27 gennaio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.