In onda su Rai 1, la nuova settimana de “Il Paradiso delle signore” ci mostra una Matilde sugli scudi: entrata nel Paradiso come vice di Adelaide, mostra subito delle capacità non comuni. Le notizie giungono anche a Vittorio, che nel frattempo si era sentito tagliato fuori. Intanto Stefania riceve la più lieta delle notizie: Gloria ha ricevuto la grazia e non resterà in carcere. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 2022.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022

Vittorio sembra ormai tagliato fuori dal Paradiso, demoralizzato e non supportato da Adelaide e Matilde. Quest’ultima si prepara ad essere la vice di Adelaide e ottiene libertà di agire e poteri: le due donne si preparano a mettere fuori dai giochi Flora. Gemma chiede una mano a Stefania per ricordare ad Ezio l’anniversario con Veronica. L’uomo prepara così una sorpresa alla sua amata. Irene è impegnata nel dare lezioni di twist a Salvo: l’obiettivo è quello di vincere una gara di ballo che regala i biglietti per una crociera. Irene però subisce un infortunio e chiede ad Elvira di essere sostituita. La sfida si rivela un successo e i due tornano vincitori dalla gara. Nel frattempo al Paradiso arriva una troupe Rai per intervistare Stefania, in merito al suo libro. Maria mostra intanto i suoi bozzetti a Paola: il suo lavoro impressiona favorevolmente Matilde, mentre Flora sembra scettica. Al Paradiso ci sono serie difficoltà di reperire un tessuto scelto da Flora per il capo più importante della collezione. Matilde riesce a risolvere la situazione con una grande intuizione e Vittorio resta molto colpito dalle sue capacità. Adelaide mette al corrente Marcello del suo nuovo importante impiego, al fianco di un rinomato banchiere. Veronica resta in attesa dell’annullamento del matrimonio di Ezio, mentre Stefania riceve un telegramma che la informa della grazia ricevuta da Gloria, che può adesso finalmente lasciare il carcere.

Dove vedere Il Paradiso delle signore in tv e in streaming

Le puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda tutti i giorni su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.05. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.