Il ritorno di Marco di Sant'Erasmo monopolizza la nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore": i rapporti con il fratello Tancresi faticano ad ingranare, anche perchè ci si mette di mezzo Vittorio. Nel frattempo Adelaide e Marcello devono prendere una decisione sul loro futuro. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023 su Rai 1.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

L'inaspettato ritorno a Milano di Marco provoca scalpore: molti gli chiedono notizie di Stefania, ma la più colpita dalla presenza del ragazzo è Gemma. L'approccio di Tancredi nei confronti del fratello sembra essere migliorato rispetto ai vecchi trascorsi, ma Marco continua ad essere dubbioso. Il rapporto tra i Sant'Erasmo provoca tensioni anche tra Matilde e Vittorio. Quest'ultimo parteggia per Marco, provocando i fastidi della donna, che a sua volta incoraggia Tancredi a decretare una definitiva pace fraterna.

Intanto, reduci da una notte d'amore, Marcello e Adelaide decidono il da farsi circa il loro futuro. Torrebruna arriva a fare della sprezzante ironia sull'anomala coppia, ma Ludovica non gradisce il suo comportamento. Salvo è invece diretto testimone di un piccolo caso: trova in caffetteria dei bozzetti, che però qualcuno fa sparire. Successivamente li ritrova nella borsa di Francesco e lo accusa in modo affrettato di essere un ladro.

Preoccupata per Marco, Gemma chiede a Roberto di indagare sul giovane Sant'Erasmo, in crisi non soltanto per il tormentato rapporto con il fratello.

Al Paradiso c'è fermento per un lieto evento: è in arrivo l'attrice Sandra Milo, che ha accettato di fare la testimonial dei collant in lycra. Mentre Umberto è in procinto di far partire i lavori per Palazzo Andreani, Tancredi ha uno scontro con Vittorio, reo di essersi intromesso tra i fratelli Sant'Erasmo. Marco entra in maggiore confidenza con Gemma, ma Matilde capisce che dietro i suoi recenti malumori si nasconde Stefania.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.