Nelle nuove trame de "Il Paradiso delle Signore" continua ad avere una grande importanza il personaggio di Tancredi: Matilde decide di dargli una seconda possibilità e rompe con Vittorio. Si segnalano, inoltre, il ritorno di Palma Rizzo e un Marcello al quale sembra andare tutto storto.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023

Arrivato a Milano, Tancredi promette a Matilde una nuova (e più bella) vita. La donna decide così di rompere definitivamente con Vittorio.

Umberto si reca dall’ingegner Bonetti con l’intento di corromperlo circa la ristrutturazione di Palazzo Andreani, da poco acquistato da Marcello e Adelaide.

In Caffetteria fa ritorno Palma Rizzo, vecchia conoscenza degli Amato, che - giunta con il figlio Francesco - Salvatore deve adesso accogliere in casa. Salvo si fa così ospitare da Armando.

Dispiaciuta, Palma fa visita ad Armando, mentre le Veneri sono incuriosite dal giovane Francesco e successivamente Irene, Maria e Clara gli chiedono aiuto perché hanno un guasto in casa.

Gloria ed Eziosono sempre più in sintonia, mentre Veronica desidera comunque trovare un lavoro per aiutare la famiglia dell'uomo, che versa in cattive acque economiche.

Data che la responsabile è andata via, Matilde propone ad Adelaide di prendersi cura della Posta del Cuore per il Paradiso Market: a sorpresa la contessa accetta e decide, con Marcello, di mettere in vendita Palazzo Andreani. Poco dopo, Umberto fa una prima mossa per acquistarlo.

Marcello è sconfortato per la vendita del Palazzo Andreani. Per tirarlo su Ludovica lo invita ad un evento del Circolo, ma in tale circostanza Torrebruna lo provoca: Marcello reagisce colpensolo con un pugno ed Adelaide gli suggerisce di chiedere scusa. Quando dopo Ludovica comunica a Marcello di essersi fidanzata con Torrebruna, Barbieri crolla totalmente.

Nel frattempo Veronica viene assunta al Paradiso, ma quando capisce che Ezio ne è contrariato, dà le dimissioni. L’uomo, però, si pente e cerca di farle cambiare idea.

Intanto Tancredi confida a Umberto che vuole riportare con sé la moglie a Torino.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 9 al 13 gennaio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.