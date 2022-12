Dopo la pausa forzata dovuta alla messa in onda delle partite di calcio del mondiale, a partire da lunedì 12 dicembre ritorna l’appuntamento quotidiano con "Il Paradiso delle Signore". A partire dalle vicende di Ezio, Gloria e Stefania, la soap si avvale di tante linee narrative, pronte a stupire il suo pubblico.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022

Dopo aver confidato a Vittorio che vuole mettersi in proprio, Ezio parla con Gloria della reazione non molto serena avuta da Veronica, arrabbiata che sia proprio sua moglie ad aiutarlo.

Marco e Stefania comunicano intanto a Ezio e Gemma l'intenzione di trasferirsi. Matilde vorrebbe allora organizzare una festa per salutarli adeguatamente. Stefania, però, è un po' timorosa di rifarsi una nuova vita negli Stati Uniti e si confida con Marco, dicendogli che non vorrebbe partire lasciando la sua famiglia in cattive acque.

Marcello vuole invece organizzare una serata per Adelaide, per farla distrarre dalla notizia del fidanzamento tra Umberto e Flora.

Mentre Alfredo vorrebbe far partecipare Clara ad una gara in bicicletta, per Gloria è tempo di rimorsi: pensando di aver fatto un errore nel prestare denaro a Ezio, si reca da Veronica, che però non ha intenzione di dialogare con lei e comunica a Ezio il resoconto di questa visita a lei sgradita.

In un colloquio con Armando, Gloria manifesta la volontà di fare un passo indietro nei confronti di Ezio, e nel frattempo, Veronica non vuole assolutamente che Stefania rinunci a seguire i suoi progetti oltreoceano: chiede così a Ezio una tregua. Vittorio, Matilde, Ezio e Veronica sono concordi: Stefania non può rinunciare ai suoi sogni.

Rientrato da Parigi, veniamo a sapere che Vittorio è stato raggiunto da Marta per chiedergli l'annullamento del matrimonio.

Nel frattempo Adelaide riceve la notizia del ritorno a Milano di Ludovica. Giunta in città, quest'ultima incontra - dopo tanto tempo - Marcello.

Intanto al Paradiso arrivano i modelli della nuova collezione: Vito si attiverà per ritrovare l'abito disegnato da Maria, il cui prototipo sembra essere andato perduto.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 12 al 16 dicembre 2022)

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.