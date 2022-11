Nuova settimana in compagnia de "Il Paradiso delle Signore", la soap italiana in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 novembre. Marco è intenzionato ad abbandonare il suo lavoro, ma Adelaide prova a fargli cambiare idea. Umberto continua a rimproverare Ezio, ma quest’ultimo reagisce. Matilde fa una scoperta riguardante un abito di Flora.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

L'abito proposto da Maria continua a far discutere: Flora lo boccia, ma quando comunica a Vittorio il suo responso negativo, Matilde non ci sta e fa sentire la sua voce. A consolare Maria ci pensa invece Vito.

Marco è sempre determinato a lasciare il lavoro di giornalista, deluso dalle altrui reazioni per il suo articolo sul Vajont. Stefania prova dunque ad aiutarlo e ne parla con Matilde.

Adelaide vuole comprare una serra abbandonata a Milano e incarica Marcello di informarsi su prezzo e condizioni del luogo.

Ezio accoglie la proposta di Vittorio e si trasferisce a casa sua.

Intanto Irene scopre del secondo lavoro di Clara; cosa che accade anche a Don Saverio, preoccupato per la nipote. La ragazza ha l'obbligo di guadagnare denaro per poter mantenere la famiglia, che non naviga in buone acque.

Mentre Salvatore torna da Londra, intenzionato a dimenticare Anna, Elvira e Salvatore sono sempre più in confidenza.

Adelaide promuove intanto un concorso letterario affidando al nipote Marco il ruolo di giudice. Il ragazzo conosce un giovane giornalista capace di farlo riflettere sul suo lavoro. Armando perdona Clara e suggerisce a Vito di farsi avanti con Maria.

Tra Flora e Adelaide i nervi sono ancora tesi. Stesso scenario si manifesta tra Umberto ed Ezio, ma quest'ultimo stavolta si ribella e decide di licenziarsi.

Mentre Marco riceve un'allettante proposta lavorativa, Matilde scopre che Flora aveva realmente copiato l'abito di Maria: Adelaide aveva ragione. Adesso Matilde non sa cosa fare: parlare con Adelaide o fare finta di nulla?

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 14 al 18 novembre 2022)

Le puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.