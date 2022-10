Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore un giornalista pubblica la notizia della relazione tra Veronica ed Ezio. Il matrimonio tra quest’ultimo e Gloria è ormai compromesso, ma lo scandalo è pronto ad esplodere. Mentre Clara diventa una coinquilina di casa ragazze, Vittorio chiede scusa a Matilde e la invita a cena. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 2022.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022

Al Paradiso pensano di inaugurare una rubrica di posta del cuore per fare presa sulle clienti-lettrici, mentre in città arriva un certo Vito Lamantia, prova ad entrare come contabile nel grande magazzino. Alfredo si sistema momentaneamente in magazzino e Gloria prende il posto di Irene come capocommessa. Quest’ultima inizia a pensare che Alfredo porti le sue amanti in negozio, ma nell’esporsi l’uomo mente per proteggere Clara. Ezio si impegna intanto per l’annullamento del suo matrimonio con Gloria: in occasione della presentazione del libro di Stefania, l’uomo viene assediato di domande riguardanti il suo matrimonio, e finisce con il concordare insieme alla moglie un’intervista per un giornale. Le domande poste ai Colombo sono tante e, grazie a Veronica, il giornalista scopre una verità che può rivelarsi compromettente. Quando Matilde viene a sapere che la nipote di una baronessa sta cercando un abito per il debutto in società, Matilde prende in carico questa responsabilità. Il compito viene affidato a Maria, che fa un ottimo lavoro e, ricevendo i complimenti da Matilde, mette Flora in uno stato di preoccupazione in quanto comincia a temere per la sua posizione lavorativa. Intanto Salvo crede che Marcello voglia lasciare la Caffetteria ed inizia seriamente a preoccuparsi. Clara diventa una coinquilina di casa ragazze e Alfredo le chiede aiuto per conquistare Irene. Vittorio scrive intanto una lettera di scuse a Matilde, dopo che le aveva rubato la frase per il suo fortunato slogan. Dopo un po’ di titubanze, la donna lo perdona quando viene invitata a cena da lui.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 17 al 21 ottobre 2022)

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.