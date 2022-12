Prima delle feste natalizie, un’ultima girandola narrativa caratterizza le nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore". Ezio accetta di farsi aiutare economicamente da Gloria, mentre Armando fa una scoperta sul conto di Vito. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022

Ezio decide di accettare la proposta economica di Gloria ed informa prima, Vittorio, poi Veronica. Dal canto suo Gloria non confessa ad Armando il bacio che c'è stato tra lei ed Ezio.

Dopo iniziali tentennamenti, Veronica accetta l'accordo tra Ezio e Gloria e gli chiede di tornare a casa.

Gemma nel frattempo si confida con Roberto, parlando dei suoi problemi di famiglia, mentre Irene soffre molto l'assenza della sua amica Stefania, partita per gli Stati Uniti insieme a Marco: Clara suggerisce ad Alfredo di consolarla. Quando torna a casa, Irene trova, con grande sorpresa, un biglietto aereo a suo nome, direzione Stati Uniti.

Marcello fa di tutto per conquistare Ludovica, ma quando si dichiara apertamente alla ragazza in risposta riceve un secco rifiuto.

Mentre Vittorio non ha più la fede al dito, Adelaide chiede a Matilde informazioni sul rapporto tra lei e Vittorio.

Nel frattempo Vittorio e Matilde provano ad incontrare la Martinelli, per chiederle di posare per la nuova campagna del Paradiso, ma quando capisce che la proposta non può essere accettata, Vittorio chiede direttamente a Matilde di posare per il manifesto pubblicitario, ricevendo un iniziale rifiuto che potrebbe però presto tramutarsi in un "sì".

Intanto Vito invita Maria a cena, ma all'appuntamento invece che la ragazza si presenta Armando, che sembra aver fatto alcune scoperte sul passato dello stesso Vito.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 19 al 23 dicembre 2022)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.