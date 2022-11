Il Paradiso delle signore, le anticipazioni 21 al 25 novembre 2022

Nel corso della nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, giunge ai protagonisti la notizia dell’omicidio Kennedy, Presidente degli Stati Uniti. E mentre Adelaide prepara una serata per commemorarlo, altre storie si sviluppano: Ezio presenta le dimissioni dalla Palmieri, Umberto acquista un anello a Flora per farsi perdonare, Vito chiede a Maria un appuntamento.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022

Dopo aver deciso di licenziarsi, Ezio vorrebbe trovare un nuovo lavoro prima di comunicare il tutto a Veronica, anche se Gloria gli suggerisce di essere chiaro ed ufficializzare la sua scelta.

Successivamente ad un acceso confronto, Vittorio teme che Matilde possa abbandonare il Paradiso e per questo le parla con sincerità, comunicando che la sua presenza è importante.

Alfredo consiglia a Vito di farsi avanti con Maria ma, al contempo, vuole chiedere a Irene di uscire in sua compagnia.

Umberto vorrebbe riconquistare Flora dopo la rottura; Adelaide capisce che tra i due c'è stato qualcosa di poco chiaro.



Intanto giunge la notizia dell'assassinio del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Adelaide chiede aiuto ad Umberto per organizzare una serata al circolo per commemorarlo.

Ezio comunica a Veronica, Gemma e Stefania di essersi licenziato dalla Palmieri, anche se si mostra piuttosto combattuto sul da farsi: mettersi in proprio potrebbe essere un rischio. Troverà in Gloria una confidente in grado di dargli anche dei consigli.

Intanto Umberto ha tutta la volontà di farsi perdonare da Flora, che aveva visto l'uomo in compagnia di Adelaide: per farle capire le sue intenzioni, decide di regalarle un anello di fidanzamento. Marcello è però testimone della scena e va a spiattellare il tutto alla Contessa.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 21 al 25 novembre 2022)

Le puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.