I fan de "Il Paradiso delle Signore" possono esultare: la soap di Rai 1 va in onda anche nel corso della settimana che ci accompagnerà al Capodanno. Si recupera in tal modo il terreno perso durante i mondiali di calcio (che avevano modificato la consueta programmazione di casa Rai). Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022

Dopo aver accettato di fare da modella per il vestito di Maria, Matilde appare adesso sui nuovi manifesti del Paradiso. Contemporaneamente a questo evento, la donna si avvicina a Vittorio, pur avendo qualche timore nell'intraprendere una relazione con lui.

Marcello è intanto impegnato su due fronti: da una parte vuole riconquistare Ludovica, dall'altra ha intenzione di soffiare Palazzo Andreani a Umberto, accontentando in tal modo Adelaide.

Nel partecipare ad una festa al circolo, Ezio e Veronica si fanno nuovamente vedere insieme. Vittorio scopre l'identità del partner di Roberto e,al tempo stesso, pensa che l’amicizia con Gemma possa essere compromessa a causa della sua frequentazione con Mario Oradei. La donna rassicura Roberto e interviene personalmente anche per salvaguardare Mario.



Nel frattempo irrompe Tancredi di Sant'Erasmo, il marito di Matilde più volte evocato. L'ingresso dell'uomo porterà ad un inevitabile triangolo che coinvolgerà anche Vittorio.Quest'ultimo e Matilde sono in procinto di partire insieme per motivi di lavoro, ma Tancredi è tutt'altro che d'accordo e vuole ad ogni costo riconquistare la donna.



Al Paradiso arrivano intanto due artisti: uno di essi, Michele, cattura l'attenzione di Irene, che chiede aiuto a Maria, organizzando un'uscita a quattro. Sia Alfredo che Vito scoprono però dell'avvenuto incontro e non la prenderanno bene. Alfredo affronta apertamente il suo rivale in amore, ma si rende conto che Michele non si è fidanzato con Irene, come quest'ultima gli ha invece fatto credere.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 26 al 30 dicembre 2022)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.