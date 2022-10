La nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore" si apre con una confessione sorprendente di Anna, che dice a Salvo che Quinto non è morto ed è in arrivo in città. Mentre Matilde e Vittorio organizzano una serata di gala, quest’ultimo si scontra con Umberto. Flora continua invece ad assumere atteggiamenti sgradevoli nei confronti di Maria. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre 2022.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Maria viene umiliata da Flora. Quest’ultima è al centro di un dibattito tra Matilde e Adelaide, che però non sanno come comportarsi nei suoi confronti.

Anna racconta intanto a Salvo che suo marito Quinto non è morto, ma è stato prigioniero in Sud America e adesso sta per tornare. Adesso Salvo non sa come comportarsi: Anna lo invita allora di prendersi una pausa e partire insieme per una crociera.



Matilde propone a Vittorio la sua idea, quella di vendere nuovi prodotto di lingerie al Paradiso. Concordi sul da farsi, per lanciare i prodotto i due organizzano una festa ispirata al film “Il Gattopardo”. Vito racconta a Umberto l’attacco ricevuto da Adelaide. L’uomo, arrabbiato, ricatta la donna. L’atmosfera al Paradiso si fa tesa: Matilde decide che sarebbe forse il caso di partire, mentre Vittorio appare confuso e si chiede cosa stia accadendo. Successivamente Conti si confronta con Landi, con l’intento di salvare Marco. Successivamente si reca personalmente alla Villa, sperando di poter risolvere la questione.



Armando trova nel portafoglio di Vito una fotografia che ritrae Maria. Dopo il colpo iniziale, chiede spiegazioni all’uomo.

Umberto litiga apertamente con Vittorio, colpevole di essersi immischiato nei suoi progetti; Conti riceve proprio a causa di questa vicenda i ringraziamenti di Matilde.

Mentre Maria è costretta a saltare la serata dei festeggiamenti, Vito decide di farle una sorpresa e si dirige verso casa sua per tenerle compagnia. Il gala è l’occasione per un ballo tra Matilde e Vittorio che, forse, può stemperare le tensioni recenti.

Nel frattempo Salvo è testimone dell’incontro tra Anna e Quinto e, turbato dalla situazione, prende una decisione inaspettata

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 31 ottobre al 4 novembre 2022)

Le puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.